Condițiile puse de PSD în timpul negocierilor pentru reforma în administrație. Măsurile pe care Grindeanu le vrea neapărat în al treilea pachet fiscal SURSE

Coaliția de la guvernare, reunită marți, 14 octombrie, la Palatul Victoria, pentru a rediscuta despre organizarea alegerilor pentru Primarul General al Capitalei și despre reforma administrației, amânată pentru al treilea pachet de reforme al Guvernului Bolojan, nu a ajuns nici de această la un consens.

Conform surselor HotNews participante la discuții, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a prezentat în coaliție măsurile propuse de partidul său „pentru relansarea economiei“ și a condiționat reforma administrației de includerea acestor măsuri în cel de al treilea pachet fiscal al Guvernului Bolojan.

Pe de altă parte, în ședința de astăzi (marți, 14 octombrie - n.r.) nu s-a ajuns la subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, și asta pentru că social-democrații au declarat că nu mai pot continua negocierile, părăsind sala în jurul orei 16:00, a relatat stirileprotv.ro.

O nouă ședință ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, pentru a se continua discuțiile privind reforma administrației.

Și, totuși, în ședința de marți a coaliției s-a luat și o decizie pe lângă seria de amânări. Astfel, miercuri vor fi pregătite modificările ce vor fi aduse Ordonanței de Urgență 52/2025, care blochează până la finalul anului mai multe cheltuieli ale primăriilor și consiliilor județene și care i-a nemulțumit pe primari. Printre cheltuielile care ar fi fost blocate se numără cele pentru mobilier, autoturisme și combustibil, protocol, deplasări, studii sau documentații. Ordonanța va fi modificată în ședința de Guvern de săptămâna aceasta, mai scrie HotNews.

