"Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:56
1589 citiri
"Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație FOTO gov.ro

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a avut luni, 15 septembrie, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora și a subliniat necesitatea luării unor măsuri care trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice. ”Nu mai putem continua ca până acum”, a transmis premierul.

Premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, s-au întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicaliștilor din administrație.

Au participat reprezentanți ai Federației Columna-SCOR, Lucian-Ciprian Puiu, Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație - FNSA, Bogdan Șchiop, Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Eugen Tone, Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Locală SEDLEX, Răzvan-Claudiu Bordeanu, Federației PUBLISIND, Radu Florian, Federației Sindicatelor Democratice din România, Voinea Negoiță, și Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORȚA LEGII, Ringo Dămureanu.

”Prim-ministrul a subliniat importanța dialogului și a evidențiat provocările financiare cu care se confruntă România, insistând asupra necesității unei planificări corecte a personalului din administrație și a unui management responsabil al resurselor publice”, a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Premierul a precizat că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice.

”Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba.

Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Executivului, reprezentanții sindicatelor și-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut continuarea discuțiilor și un parcurs legislativ clar, menționând că sunt dispuși să amâne orice acțiune de protest, cu condiția dialogului constructiv.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, subliniind importanța colaborării pentru o reformă administrativă echilibrată și sustenabilă.


