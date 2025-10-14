Alegerile din Capitală și reforma administraţiei, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 18:17
Alegerile din Capitală și reforma administraţiei, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Coaliţia de la guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi s-a reunit din nou într-o ședință marți, 14 octombrie, prioritare fiind discuțiile despre organizarea alegerilor pentru Primarul General al Capitalei, funcție lăsată vacantă de președintele Nicușor Dan. Un alt punct pe agenda discuţiilor a fost reforma administrației, amânată pentru al treilea pachet de reforme al Guvernului Bolojan.

Din păcate, nici de această nu s-a ajuns la o decizie clară privind reducerea personalului bugetar, susțin surse politice pentru Știrile PRO TV.

Ciu toate că s-a discutat despre o reducere de 10% a posturilor din administrația centrală, cu posibilitatea unor concedieri de până la 15% în ministerele cu structuri supradimensionate, social-democrații s-au opus tăierilor directe de personal, ei preferând varianta cu micșorarea cheltuielilor.

PSD vrea, în continuare ca, la nivel local, decizia să fie lăsată la latitudinea primarilor, aceștia urmând să aleagă dacă reduc numărul de angajați sau taie alte cheltuieli. Liberalii, în schimb, prin vocea premierului, vor aplicarea unui prag uniform de 10% concedieri.

Pe de altă parte, în ședința de astăzi (marți, 14 octombrie - n.r.) nu s-a ajuns la subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, și asta pentru că social-democrații au declarat că nu mai pot continua negocierile, părăsind sala în jurul orei 16:00.

Potrivit acelorași surse politice, Kelemen Hunor, președintele UDMR, ar fi declarat în ședința Coaliției că „alianța este blocată” și că „nu se poate lua nicio decizie în acest moment”.

O nouă ședință ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, pentru a se continua discuțiile privind reforma administrației.

