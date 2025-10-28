Acord forțat în coaliţie pe reforma administraţiei, deși "cele două partide mari nu s-au înţeles". Cât se va tăia din posturile efectiv ocupate, nu din cele vacante

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 20:40
220 citiri
Acord forțat în coaliţie pe reforma administraţiei, deși "cele două partide mari nu s-au înţeles". Cât se va tăia din posturile efectiv ocupate, nu din cele vacante
Liderii Coaliției de guvernare FOTO Facebook/Lucian Mușat

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a anunţat marți, 28 octombrie, un acord în coaliţie pe reforma administraţiei, el arătând că a rămas reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală. Liderul UDMR a precizat că săptămâna viitoare vor discuta şi trebuie să intre în primă lectură, în guvern, pentru că nu are de ales guvernul, fără această reformă nu poţi să faci legea bugetului.

”Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuieli, din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi Cseke a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală. Mâine, poimâine va fi pus în text de lege şi trimite către toţi liderii coaliţiei. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în prima lectură în şedinţa de guvern. Nu are de ales guvernul, să vină în faţa Parlamentului, asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege, chiar nu contează, altfel nu poţi să faci legea bugetului, asta este discuţia”, a anunţat Kelemen Hunor, la Antena 1.

El a precizat că ”a rămas 10%, aşa va fi propunerea lui Cseke, 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi din administraţia locală”.

”Altfel n-ai cum să construieşti bugetul anul viitor. A fost un blocaj şi este un blocaj de două luni şi jumătate. Nu putem să ne ascundem după degete”, a subliniat liderul UDMR.

#reforma administratiei publice, #acord coalitie guvernare, #Kelemen Hunor UDMR , #reforma
