Coaliția, împotmolită în reforma administrației publice. Fără acord final în ultima ședință. De la ce a plecat totul SURSE

Tăierile din administrația publică se află de două luni pe masa liderilor coaliției, dar nici în ședința de marți, 7 octombrie, nu s-a ajuns la un acord final, deși săptămâna trecută liderii PSD, PNL, USR și UDMR făcuseră un pas mic înainte.

Au apărut, se pare, noi motive de discuții aprinse în Coaliție. Discuția va fi reluată luni, 13 octombrie, chiar dacă în ședința de astăzi (marți, 7 octombrie - n.r.) era așteptată o decizie finală, potrivit informațiilor HotNews.

Discuțiile în contradictoriu au pornit de această dată de la faptul că social-democrații vor ca primarii să aibă mână liberă la alegerea între tăieri de personal și tăieri de cheltuieli cu salariile, susțin surse din coaliție.

Există totuși și un consens, la care s-a ajuns săptămâna trecută. Este vorba despre procentul de reduceri, 10% din totalul angajaților din administrația locală.

Liderii prezenți la ședința Coaliției au avut o dispută și pe tema Ordonanței de Urgență 52/2025 care blochează mai multe cheltuieli ale primăriilor și Consiliilor Județene. Bolojan le-a transmis acestora că OUG-ul va fi revizuit, au spus sursele din coaliție, pentru HotNews.

Respectiva ordonanță a fost adoptată în ședința Guvernului de pe 1 octombrie și prevede că primăriile și Consiliile Județene nu vor mai putea da bani, până în decembrie 2025, pe: mobilier, aparatură birotică, telefoane mobile și abonamente suplimentare, autoturisme și combustibil (în afara cazurilor de urgență), obiecte de inventar neesențiale (dotări noi de birou, echipamente decorative), tipărituri și publicitate (pliante, broșuri, reclame, campanii media), protocol (mese festive, recepții, cadouri), organizări de evenimente fără finanțare externă, consultanță și expertiză, deplasări interne și externe (cu excepția celor strict obligatorii), studii și documentații neprevăzute de lege, reparații curente.

