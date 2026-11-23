Reforma administrativ-teritorială ar trebui să pornească de la finanțarea pentru investitorii locali, a explicat analistul economic Adrian Negrescu, manager Frames, luni, 23 noiembrie. El consideră că „avem nevoie de o strategie pe zona de made in România, de ce oferim investitorului străin.”

„Întrebarea e cum ieșim din zona asta în care ne plângem de taxe, ne plângem că nu sunt bani în piață, ne plângem de faptul că nu avem oportunitatea de a ieși. Și cred că totul pleacă, până la urmă, de la infrastructură, de la infrastructură logistică de depozitare, de exemplu. Noi avem undeva la 8 milioane de metri pătrați, în momentul de față, Polonia are 36 de milioane. Când vine un investitor în România se uită: unde îmi fac businessul, ce facilități am, există parcuri industriale unde am facilități fiscale, există un ecosistem de bănci locale? Apropo, că vorbim de reîmpărțire administrativă și nimeni nu vorbește de reîmpărțirea inclusiv a zonelor de finanțare la nivel local, crearea unor cooperative de credit în care să putem investi și să creăm practic liniile de finanțare pentru mediul investițional local, nimeni nu vorbește de ideea de fiscalitate redusă în anumite enclave de business pe care să le creăm la nivelul întregii țări și să atragem în felul acesta investitori”, a afirmat Adrian Negrescu luni, la evenimentul ROINVEST- ediția a VII-a, organizat de News.ro.

Economistul spune că România are nevoie de o strategie privind atragerea investițiilor.

„Noi avem nevoie de o strategie pe zona asta de made in România, de ce oferim investitorului: spații logistice și de depozitare, energie ieftină dacă putem să asigurăm așa ceva și un cadru fiscal predictibil, asta dincolo de finanțarea pentru investitorii locali care, din punctul meu de vedere, trebuie să se afle în prim plan dacă tot vorbim de această reorganizare teritorială a României. Până nu vom vorbi de bani, toată această reorganizare va fi doar o discuție cu iz politic și nimic altceva”, a adăugat Adrian Negrescu.

Acesta constată că autoritățile din România au „alte preocupări” decât zona economică, el dând exemplul investițiilor în stadioane sau în piste de biciclete în zone părăsite în locul necesarelor investiții în spații logistice care să atragă investitori.

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