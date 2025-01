Radu Mihaiu, despre reforma administrativ-teritorială: "Avem comune de 88 de locutori, cât o scară de bloc, cu angajați la primărie"

Reforma administrativ-teritorială a României este absolut necesară, în condițiile în care există comune mici cu mai mulți angajați la primărie, a explicat vicepreședintele USR Radu Mihaiu marți, 14 ianuarie, într-o intervenție la RFI. Fostul edil al Sectorului 2 a dezvăluit și cum ar putea fi reorganizată Capitala.

Deputatul USR Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, consideră că reforma administrativ-teritorială este un demers „absolut necesar”, atât în mediul rural, cât și în zonele urbane.

„Avem comune de 100 de locuitori, 88 mai exact, cam cât o scară de bloc, nici măcar un bloc întreg ar putea să locuiască acolo, oameni care au angajați la Primărie, care au o grămadă de servicii, pe care la oraș ar putea să le facă pur și simplu un președinte și un administrator de scară de bloc. Avem orașe de un pic peste 1.000 de locuitori, cam câteva blocuri dintr-un cartier rezidențial. Toate aceste localități au personal plătit din fonduri publice, care nu se justifică. Avem prea mulți oameni, care muncesc pentru prea puțin lucru. Cred că este necesar să avem o normă de 1 la 2.000, poate, la 3.000 de locuitori să avem o localitate, să reducem numărul de localități, asta înseamnă reducerea personalului administrativ și a cheltuielilor”, a explicat Radu Mihaiu la RFI.

În capitală, fostul primar al Sectorului 2, vede un sector care să acopere zona centrală a Bucureștiului.

„Ar trebui să existe cel puțin o zonă centrală, care să se numească Sector, să se numească District, cum s-o numi, dar trebuie să existe o zonă centrală care are specificul propriu, are zona aceasta protejată istorică, are specific de turism și așa mai departe, deci ar trebui să existe un Sector central, să-i spunem și poate, restul sectoarelor, care să fie în gestiunea Primăriei Generale. Deci practic, să nu mai existe primari de Sector, să existe viceprimari, câte un viceprimar pentru fiecare Sector și care să fie gestionat tot de către Primăria Generală și acești viceprimari să fie votați de către Consiliul General”, a explicat deputatul USR Radu Mihaiu.

