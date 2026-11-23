Cum ar arăta noul București, dacă reforma administrativ-teritorială s-ar face pe model polonez. FOTO: Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București/ Primăria Municipiului București

Comparația dintre actuala hartă administrativă a României și cea a Poloniei de dinainte de 1998 nu este una de suprafață, ci una structurală. Înainte de reformă, Polonia avea 49 de voievodate, majoritatea organizate în jurul unor orașe mijlocii, și nu avea un nivel intermediar de guvernare locală între regiune și comună: între 1975 și 1998 nu au existat powiat-uri, adică echivalentul aproximativ al județelor românești.

România are astăzi 41 de județe plus municipiul București, cu un nivel local fragmentat în aproximativ 3.200 de unități administrativ-teritoriale. Diferența esențială, în avantajul nostru, constă în faptul că Polonia a avut de reconstruit un nivel intermediar care fusese desființat, în timp ce România are doar de reformat un nivel intermediar care există, funcționează și rezistă politic.

Ce a rezolvat Polonia în 1998 și ce a rămas în aer

Reforma poloneză a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999, în baza unui pachet de legi adoptate în vara și toamna anului 1998, și a avut ca rezultat un sistem cu trei niveluri: 16 voievodate (regiuni), 380 de powiat-uri (echivalentul aproximativ al județelor) și aproximativ 2.480 de gmina (unități administrativ-teritoriale).

Numărul voievodatelor a fost redus de la 49 la 16, iar noile unități au fost construite pe baza regiunilor istorice, nu a orașelor care le dădeau numele în vechea configurație. Reforma nu a fost doar o operațiune de comasare, așa cum tindem să o privim în România. Ea a descentralizat competențe și finanțe către nivelurile locale alese, a creat consilii regionale cu bugete proprii și a redus prezența administrativă a guvernului central la nivel subnațional.

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Consiliul Europei nota în 1998 că întregul proces, de la numirea plenipotențiarului guvernamental până la adoptarea legilor fundamentale, a durat șapte luni, ceea ce arată că reforma poloneză a fost rapidă în faza de proiectare legislativă, dar și că a fost precedată de o dezbatere îndelungată despre regionalizare.

Ceea ce nu a rezolvat reforma din 1998 a fost tocmai guvernarea metropolei Varșovia. Capitala a primit în 2002 statutul de „oraș cu drepturi de powiat”, o formă care i-a conferit unitate administrativă, dar care a plasat-o pe același nivel instituțional cu orașe mult mai mici din voievodatul Mazovia, precum Radom, Płock sau Ostrołęka.

Problema Varșoviei, principala eroare a reformei administrative din Polonia

Parlamentul polonez recunoaște explicit că acest statut a devenit o barieră în calea dezvoltării funcțiilor metropolitane: Varșovia nu a avut instrumente legale pentru a coordona dezvoltarea celor câteva zeci de unități teritoriale din jurul său, iar colaborarea intercomunală voluntară nu s-a dezvoltat, spre deosebire de zonele metropolitane ale Sileziei superioare sau ale Triorașului Gdańsk–Sopot–Gdynia.

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O lege a uniunilor metropolitane adoptată în 2015 a fost abrogată în anul următor, iar problema coordonării metropolitane a rămas parțial nerezolvată până astăzi. În 2026, dezbaterea poloneză s-a reaprins: un raport publicat în iulie 2026 propunea crearea unui voievodat separat al Varșoviei, care să cuprindă aria funcțională metropolitană a capitalei, iar consilierii municipali au adoptat în octombrie 2026 o poziție comună prin care susțin crearea unei metropole cu statut legal distinct.

Această nuanță este esențială pentru dezbaterea românească. Polonia a reușit reforma regională și județeană, dar nu a reușit să construiască o instituție metropolitană funcțională pentru capitala sa.

Cum ar arăta harta noului București pe model polonez

Aplicarea modelului polonez la București nu ar produce o fuziune administrativă completă între Capitală și județul Ilfov, așa cum sugerează o parte a dezbaterii românești, ci o structură pe două niveluri distincte, fiecare cu logica sa. Primul nivel ar fi cel al orașului-powiat: un municipiu București unificat, cu un singur primar ales direct și un singur consiliu municipal, în care actualele sectoare ar fi transformate în unități auxiliare, fără personalitate juridică și cu competențe limitate la serviciile de proximitate.

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Acesta este modelul pe care Varșovia îl funcționează din 2002: cele 18 sectoare au propriile consilii, dar nu au personalitate juridică, iar competențele lor sunt strict delimitate de statutul orașului.

În traducere liberă, asta ar însemna desființarea primăriilor de sector ca entități juridice cu buget propriu și transformarea lor în administrații de zonă subordonate Primăriei Generale, cu atribuții în curățenie, întreținerea spațiilor verzi, evidența populației și alte servicii locale, dar fără putere de decizie asupra investițiilor majore, transportului sau urbanismului.

Al doilea nivel ar fi cel al metropolei funcționale, care nu se confundă cu orașul-județ. Metropola Varșovia, așa cum este definită statistic și instituțional, cuprinde 70 de gmina și 9 powiat-uri, pe o suprafață de aproximativ 6.000 de kilometri pătrați și cu peste 3,3 milioane de locuitori.

Ea nu este o entitate administrativă cu buget propriu și cu un executiv ales, ci o asociație de cooperare între administrațiile locale, care funcționează pe baza unor acorduri voluntare și a unor proiecte comune.

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Aplicat la București, acest model ar însemna că județul Ilfov nu ar fi desființat ca nivel administrativ, ci ar fi integrat într-o structură metropolitană de cooperare alături de Capitală și, eventual, de localitățile din județele vecine care fac parte din aria funcțională a metropolei. Consiliul Județean Ilfov ar putea supraviețui ca administrator al funcțiilor județene pentru localitățile care nu fac parte din orașul-județ, în timp ce coordonarea transportului, a planificării spațiale și a investițiilor de anvergură s-ar face la nivelul metropolei, printr-o structură de cooperare care ar include Primăria Generală și consiliile locale implicate.

Această arhitectură diferă semnificativ de propunerea de fuziune pură, care ar desființa Consiliul Județean Ilfov și ar absorbi toate localitățile din jur într-un singur UAT metropolitan. Ea diferă și de propunerea de desființare a sectoarelor fără o alternativă de proximitate, pentru că modelul polonez păstrează un nivel auxiliar de administrare la scară mică, tocmai pentru ca serviciile de zi cu zi să nu fie absorbite de o birocrație centrală.

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În schimb, ea introduce o separare clară între ceea ce ține de orașul propriu-zis și ceea ce ține de coordonarea metropolitană, ceea ce ar putea reduce conflictele dintre București și Ilfov fără a le elimina complet. Riscul acestui model este vizibil tot în Polonia: dacă metropola rămâne doar o asociație voluntară, fără competențe obligatorii și fără resurse proprii, ea poate eșua exact acolo unde coordonarea este mai necesară, așa cum s-a întâmplat la Varșovia timp de două decenii.

De ce România are nevoie de mai multe metropole, în afară de București

Argumentul cel mai puternic pentru o reformă inspirată de Polonia nu privește însă Capitala, ci restul țării. Polonia nu a redus numărul de voievodate pentru a concentra puterea la Varșovia, ci pentru a crea centre regionale capabile să atragă investiții și să absoarbă fonduri europene la o scară suficient de mare pentru a conta la nivel regional. Mare parte din reușita lor în drumul spre a deveni principa forță în Estul Uniunii Europene ține de faptul că au realizat această reformă înainte de aderarea la Uniunea Europeană, nu după.

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Voievodatele poloneze au consilii alese și bugete proprii, iar reforma a fost însoțită de o descentralizare fiscală care a dat regiunilor instrumente reale de politică economică. România are astăzi o economie organizată în enclave de creștere — București-Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Constanța — în timp ce mari părți ale teritoriului rămân în afara circuitelor de investiții. O reformă care ar reduce numărul de județe fără a crea instituții regionale cu competențe și resurse ar repeta greșeala de a desena o hartă nouă peste o structură de putere neschimbată.

Într-un interviu pentru Ziare.com, Adrian Negrescu formulează această idee în termeni economici, arătând că reorganizarea trebuie să pornească de la realitatea economică, nu de la geometria administrativă. În viziunea sa, Bucureștiul ar trebui să preia la nivel decizional coordonarea întregii regiuni, de la Ilfov până la Dâmbovița, iar același principiu s-ar aplica și celorlalte „superjudețe” construite în jurul centrelor economice dezvoltate în ultimii ani.

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„Este necesar ca Bucureștiul să preia la nivel decizional toate județele din regiune, de la Ilfov până la Dâmbovița, în cadrul administrativ, astfel încât politicile publice să fie coordonate la nivel regional și să ofere condiții investiționale coerente celor atrași de potențialul zonei. Nu avem nevoie de atâtea consilii județene, prefecturi și primării, ci de o coordonare reală a politicilor publice. Același principiu se aplică și celorlalte superjudețe, care ar trebui construite în jurul centrelor economice dezvoltate în ultimii ani: pornind de la realitatea economică, respectiv de la faptul că economia României s-a dezvoltat în enclave financiare, economice și sociale, și de la polii de creștere existenți”, a precizat Adrian Negrescu.

România poate redesena harta administrativă cu bani europeni

Negrescu invocă faptul că România are la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de euro în fonduri de coeziune pentru intervalul 2021–2027, pe care trebuie să le cheltuiască până anul viitor.

Reforma administrativă ar putea fi un vector pentru absorbția acestor fonduri, de exemplu prin construirea de centre regionale unde cetățenii și firmele să acceseze serviciile publice într-un singur loc, pe modelul centrelor de servicii apărute deja pe fonduri europene.

„Trebuie să pornim de la exemplul polonez: Polonia a introdus o astfel de reformă, a creat instituțiile necesare și platforme digitale prin care populația a accesat servicii mai bune, iar birocrația instituțională a scăzut semnificativ. Polonia este poate cel mai bun exemplu de reorganizare teritorială reușită.

Avem 20 de miliarde de euro în fonduri de coeziune alocate intervalului 2021–2027, pe care trebuie să îi cheltuim până anul viitor. Reforma administrativă ar putea fi un vector foarte bun pentru atragerea acestor fonduri. Cu acești bani s-ar putea construi centre regionale sau locale unde cetățenii să aibă acces la toate serviciile publice într-un singur loc, pe modelul centrelor care au apărut în România pe fonduri europene. Ar fi un one-stop shop în care cetățenii și firmele să își rezolve toate activitățile în relația cu statul, indiferent de natura serviciilor”, a relatat Adrian Negrescu.

România nu își permite să negocieze vreme de aproape 10 ani reforma, precum Polonia

Dezbaterea românească despre reforma administrativă tinde să se blocheze asupra numărului de județe, ca și cum harta ar fi esențialul. Polonia arată că esențialul nu este harta, ci combinația dintre un nivel regional cu resurse și legitimitate electorală, un nivel local care rămâne responsabil pentru serviciile de proximitate și un cadru care să permită coordonarea la scară metropolitană.

O reformă care ar crea mai multe metropole regionale, fiecare cu un cadru instituțional propriu și cu acces la fondurile de coeziune disponibile până în 2027, ar fi mai aproape de lecția poloneză decât orice exercițiu de comasare pură. Iar dacă această fereastră se închide fără o decizie, costul nu va fi doar administrativ, ci și economic.

Calendarul este, în viziunea analistului economic Adrian Negrescu, la fel de important precum conținutul reformei. Polonia a avut nevoie de aproape un deceniu pentru a duce la capăt reorganizarea, iar România nu își mai permite o nouă amânare după 28 de ani de discuții despre regionalizare.

„În Polonia, reforma a durat aproape 10 ani. România nu își mai permite să aștepte, iar din această perspectivă ideea PSD de a-și asuma răspunderea pentru o reformă rapidă este salutară. Timpul dezbaterilor a trecut: au fost 28 de ani de discuții despre regionalizare. Este timpul să trecem la fapte și, ulterior, să corectăm aspectele care nu funcționează. O reformă asumată în primele luni ale anului viitor ar crește șansele ca această reorganizare administrativă să fie realizată înaintea alegerilor din 2028. Dacă ratăm acest moment, mai ales că avem și resursele financiare disponibile, probabil abia prin 2034–2035 vom mai avea o fereastră de oportunitate, ceea ce ar fi extrem de dificil de pus în practică”, mai susține Adrian Negrescu.

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