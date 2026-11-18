Între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea din 2028, în scenariul comasării comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru care pregătește reorganizarea administrativ-teritorială.

Potrivit lui Benea, în acest scenariu nu ar mai exista din 2028 între 15.000 și 18.000 de funcții de consilieri locali, consilieri județeni, primari și viceprimari. „Dacă luăm pragul de 3.000, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, nu vor mai avea acest statut din 2028 încolo. Sumele sunt și ele destul de importante”, a spus el, pentru Digi24.

Întrebat despre economiile la buget, europarlamentarul a indicat o sumă de aproximativ 400 de milioane de euro. A precizat însă că este vorba despre estimarea rezultată din simularea pentru comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori, nu despre o economie certă pentru întreaga reformă. „Mai sunt și cheltuieli de funcționare, de mentenanță la primării, care nu vor mai fi. Se vorbește despre o cifră de aproximativ 400 de milioane de euro”, a afirmat Benea.

El a explicat că suma este legată de scenariul comasării comunelor sub 3.000 de locuitori și că banii economisiți ar putea fi folosiți pentru investiții publice.

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Reorganizarea nu ar însemna, potrivit lui Benea, că locuitorii comunelor comasate ar trebui să meargă de fiecare dată la sediul noilor primării. În localitățile care își pierd actuala structură de primărie ar putea rămâne puncte de lucru cu un număr redus de angajați. „Un oficiu administrativ, da, punct de lucru, trei-patru funcționari, care să poată elibera o hârtie, să poată discuta despre taxe și impozite locale, dar cu cheltuieli de funcționare și de mentenanță mult, mult reduse”, a explicat europarlamentarul.

Benea i-a cerut ministrului Dezvoltării să prevadă în bugetul pentru 2027 o sumă cu destinație specială pentru digitalizarea documentelor și arhivelor primăriilor. Întrebat despre suma necesară, a avansat un buget între 100.000 și 150.000 de euro pentru fiecare comună. „Trebuie să accelerăm acest proces al digitalizării, că, odată accelerat și realizat, va îmbunătăți accesul”, a spus el.

Potrivit calendarului prezentat de Benea, reorganizarea ar urma să fie pregătită cu un an înaintea alegerilor locale din 2028 și aplicată după încheierea acestora. Perioada de până atunci ar trebui folosită pentru digitalizarea arhivelor și pregătirea administrațiilor locale pentru noua organizare.

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