Consens în Coaliție pe concedierile din primării și ministere. Câți bugetari vor fi dați afară SURSE

Liderii coaliției de la guvernare s-au înțeles marți, 14 octombrie, se pare, în privința a două subiecte arzătoare. Astfel, pe lângă înțelegerea privind modificările ce vor fi aduse Ordonanței de Urgență 52/2025, care blochează până la finalul anului mai multe cheltuieli ale primăriilor și consiliilor județene, s-ar fi ajuns la un acord și în ceea ce privește concedierile din primării și ministere.

Variantele decise nu vor fi însă anunțate decât în momentul în care coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei, anunțat de PSD, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Conform surselor citate, în primării vor fi concediați 10% dintre angajați, așa cum și-a dorit de altfel premierul Ilie Bolojan.

PSD a impus, însă, ca primarii să facă reducerile de personal. Asta înseamnă că în unele administrații locale vor putea fi dați mai mulți oameni afară, iar in cele cu mai puțini salariați, se vor putea face tăieri la cheltuieli.

În ce privește restructurările la nivel central liderii coaliției au două variante de luat în calcul.

- 1 - o reducere de 20% a angajaților (în ministere sunt de 4 ori mai mulți angajați decât in primarii)

- 2 - reducere de personal cu 10%, ca și la primării.

Surse citate susțin că s-a decis să se meargă pe a doua variantă, iar cei care vor decide viitoarea schemă de personal și reducerile de cheltuieli vor fi miniștrii.

