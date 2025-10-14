Consens în Coaliție pe concedierile din primării și ministere. Câți bugetari vor fi dați afară SURSE

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 22:13
1332 citiri
Consens în Coaliție pe concedierile din primării și ministere. Câți bugetari vor fi dați afară SURSE
Consens în Coaliție pe concedierile din primării și ministere FOTO gov.ro

Liderii coaliției de la guvernare s-au înțeles marți, 14 octombrie, se pare, în privința a două subiecte arzătoare. Astfel, pe lângă înțelegerea privind modificările ce vor fi aduse Ordonanței de Urgență 52/2025, care blochează până la finalul anului mai multe cheltuieli ale primăriilor și consiliilor județene, s-ar fi ajuns la un acord și în ceea ce privește concedierile din primării și ministere.

Variantele decise nu vor fi însă anunțate decât în momentul în care coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei, anunțat de PSD, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Conform surselor citate, în primării vor fi concediați 10% dintre angajați, așa cum și-a dorit de altfel premierul Ilie Bolojan.

PSD a impus, însă, ca primarii să facă reducerile de personal. Asta înseamnă că în unele administrații locale vor putea fi dați mai mulți oameni afară, iar in cele cu mai puțini salariați, se vor putea face tăieri la cheltuieli.

În ce privește restructurările la nivel central liderii coaliției au două variante de luat în calcul.

- 1 - o reducere de 20% a angajaților (în ministere sunt de 4 ori mai mulți angajați decât in primarii)

- 2 - reducere de personal cu 10%, ca și la primării.

Surse citate susțin că s-a decis să se meargă pe a doua variantă, iar cei care vor decide viitoarea schemă de personal și reducerile de cheltuieli vor fi miniștrii.

Olguţa Vasilescu crede că, dacă USR și PNL aduc un candidat comun la Primăria Capitalei, se va rupe coaliția
Olguţa Vasilescu crede că, dacă USR și PNL aduc un candidat comun la Primăria Capitalei, se va rupe coaliția
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun...
Tensiuni la vârful puterii. Mesajul tăios al lui Ludovic Orban către coaliție: „Vă readuc aminte că am dat în judecată Guvernul Ciolacu și am câștigat”
Tensiuni la vârful puterii. Mesajul tăios al lui Ludovic Orban către coaliție: „Vă readuc aminte că am dat în judecată Guvernul Ciolacu și am câștigat”
Consilierul prezidențial pe probleme de politică internă, Ludovic Orban, a transmis un mesaj ferm partidelor aflate la guvernare. Fostul premier a vorbit despre echilibrul fragil din actuala...
#reforma administrativa, #coalitie de guvernare, #concedieri bugetari , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Marea necunoscuta a pacii la care romanii au lucrat decenii, dar n-au fost prezenti la apogeu: "Obama a luat Nobel, insa n-a reusit asta"
a1.ro
Motivul schimbarii vesmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se intampla apoi cu straiele
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion, din ce în ce mai singur, la Sibiu. Încă un lider al filialei AUR și-a dat demisia. "Nu vă lăsați călcați în picioare!"
  2. Olguţa Vasilescu crede că, dacă USR și PNL aduc un candidat comun la Primăria Capitalei, se va rupe coaliția
  3. Consens în Coaliție pe concedierile din primării și ministere. Câți bugetari vor fi dați afară SURSE
  4. De ce se glorifică Bolojan, deși rezultatele întârzie să apară. „România nu este Oradea. Nu a înțeles că nu poți reforma nimic fără susținere publică”
  5. PSD se mută spre dreapta. „Era Grindeanu” aduce schimbări totale în partid: „Reacțiile au fost virulente”
  6. Ludovic Orban critică virulent lipsa de acțiune a SRI înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. "Cum nu a putut să vadă ce se întâmplă?"
  7. AUR a deschis o campanie împotriva președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție. De ce n-ar fi corectă intenția șefului statului
  8. Condițiile puse de PSD în timpul negocierilor pentru reforma în administrație. Măsurile pe care Grindeanu le vrea neapărat în al treilea pachet fiscal SURSE
  9. Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
  10. Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!