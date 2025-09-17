Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 23:13
Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, susține că atât statul român, cât și societatea românească funcționează conform unor reguli și idei învechite, care acum sunt total ineficiente.

"Dosarele cu șină, ștampila de la 30 de funcționari care vine când și dacă au ei chef - ca înainte de apariția faxului. Corupția și cumpărarea funcțiilor - funcționează fix, dar fix ca sub fanarioți în anii 1700, aici am regresat. Doctrinele politice - am regresat pe la 1930, acum 100 de ani, cu garda și legionarii combinați odios cu staliniștii din anii '50. Mentalitățile? Tribal-mistice, ca înainte de creștinism", afirmă Caramitru într-o postare pe Facebook, la data de 17 septembrie 2025.

Analistul economic exprimă aceste opinii în contextul discuțiilor și al negocierilor politice care se poartă în România pe tema reformei administrației publice și pentru reducerea cheltuielilor.

"Statul are desenul administrativ făcut în '68 de ceașcă (Ceaușescu - n.n.) - județele, comunele, orașele, până și unde e școala, policlinica și primăria și câți oameni sunt acolo și cum se învârt banii și se iau deciziile - sunt ca acum aproape 70 de ani sub comunism!!!!! Infrastructura de atunci care acum nu mai poate funcționa deloc", consideră Caramitru.

"Nu mai merge așa. Suntem în 2025. Există AI, computere cuantice, roboți, VR, bio-tech, drone și mașini care se pilotează singure. Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă", avertizează Andrei Caramitru.

Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebuie să trecem la o reformă administrativă serioasă"
Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebuie să trecem la o reformă administrativă serioasă"
Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), și-a exprimat neîncrederea în planurile de reformă pe care vrea să le aplice guvernul Bolojan....
Un consilier al președintelui Nicușor Dan transmite că trebuie să înceapă reorganizarea administrativă a României: "Nu avem nevoie de atâtea județe și localități"
Un consilier al președintelui Nicușor Dan transmite că trebuie să înceapă reorganizarea administrativă a României: "Nu avem nevoie de atâtea județe și localități"
Consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, subliniază necesitatea unei reforme profunde a administrației și economiei românești: digitalizare reală, privatizare responsabilă și...
