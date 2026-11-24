PSD ia în calcul organizarea unui referendum național în primăvara anului viitor pentru a consulta populația cu privire la reforma administrativ-teritorială, respectiv reducerea numărului de județe. Vicepreședintele PSD, Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială a declarat că măsura este în discuție și că ar fi mai ușor de făcut decât să fie organizate sute sau mii de referendumuri locale, care ar însemna cheltuieli foarte mari, dar și foarte mult timp pierdut.

Un sondaj INSCOP din luna martie a acestui an arăta că peste 60% dintre români susțin înființarea unor regiuni care să reunească mai multe județe, față de 55,7% în mai 2024, în timp ce 34,8% se opun.

Marius Luican, specialist în analiză de piață și CEO al Reveal Marketing Research, a explicat într-o analiză pentru Ziare.com că rezultatul votului va fi influențat de motivele pe care clasa politică le va invoca pentru comasarea județelor.

”Cred că populația va fi foarte, foarte împărțită. Există o variabilă foarte importantă, care după părerea mea va fi determinantă. Autoritățile se pregătesc să cumpere rezultatul acestui scurtin și sunt dispuși să ofere anumite reduceri ale costului impozitelor, iar asta în mod cert va influența foarte mult. Pe de altă parte, ca să putem să anticipăm rezultatul acestui scurtin, trebuie să vedem forma finală și felul în care se raportează principalii jucători care se vor transforma în lideri de opinie, dar și la partide politice”, afirmă acesta.

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Pe de altă parte, Marius Luican spune că cel mai probabil românii vor avea o poziție favorabilă față de o eventuală reorganizare administrativ-teritorială care să reducă aparatul birocratic, mai ales în măsura în care cetățeanului i se vor da niște beneficii, iar operațiunile din cadrul primăriilor locale vor fi suficient de digitalizate, în așa fel încât oamenii să nu aibă prea multe motive să meargă prea des acolo.

”Eu aș ține să le amintesc românilor că am trecut printr-un proces de digitalizare a sistemului financiar-bancar cu închiderea a foarte multe sucursale bancare și lucrurile vedem că funcționează. Așa se va întâmpla și aici. Dacă comasarea vine în contrabalansare cu digitalizarea serviciilor, nu ai niciun fel de problemă. De aceea cred că referendumul va trece. Este un proces inevitabil”, crede specialistul în analiză de piață.

Totodată, acesta admite că în mediile vulnerabile poate exista opoziție la schimbare, mai ales în cazul celor care depind de ajutoarele venite din partea primăriilor:

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”În mediul rural vor fi probabil categorii, mai ales cei care își primesc ajutoarele prin primării și sunt foarte legați de primării, care nu vor dori să se schimbe absolut nimic din realitățile lor. Dar, într-un final, cel mai puternic trend în momentul acesta este unul relativ antisistem în România, motiv pentru care orice tip de măsură care este împotrivă este împotriva conducerii statului, românul o va vota”.

Deocamdată, grupul de lucru de la nivelul guvernului care se ocupă de această reformă nu a prezentat foarte multe detalii despre modalitatea prin se va face comasarea, efecte sau ce va însemna asta pentru bugetul de stat. Ce știm însă este că vor fi luate în calcul 6 criterii pentru comasarea comunelor: populația și evoluția demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea serviciilor, dar și disponibilitatea serviciilor publice locale.

Marius Luican crede însă că guvernul mai are multe lucruri de clarificat și de explicat despre această reformă până să se gândească la un referendum.

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„Trebuie să aflăm mai întâi răspunsul la mai multe întrebări: ce se va întâmpla la nivelul orașului București? Ce se va întâmpla cu sectoarele? Ce se va întâmpla cu Primăria Capitalei? Dacă ne uităm la Istanbul, vedem că ține 20 de milioane de locuitori sub aceeași primărie, iar noi avem șapte primării pentru mai puțin de trei milioane de locuitori. Degeaba faci o reorganizare administrativă dacă nu ai viziunea să bagi Popești Leordeni, Otopeni, Jilava, unele comune și chiar și mini-orașe de la marginea Bucureștiului, în aceeași unitate administrativă. Cred că se vorbește despre această reorganizare administrativ-teritorială relativ superficial, de parcă cineva vrea să îngroape această temă, pentru că e o temă serioasă, care se poate rezolva chiar și fără referendum”, explică acesta pentru Ziare.com.

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