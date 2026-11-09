Orașele mici ar putea deveni comune. Peste jumătate dintre orașele României au pierdut pragul de 10.000 de locuitori

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 14:29
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Orașele mici ar putea deveni comune. Peste jumătate dintre orașele României au pierdut pragul de 10.000 de locuitori
Carte de identitate FOTO Facebook/Serviciul de evidență a populației Vaslui

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea a declarat, luni, despre reforma administrativ-teritorială la care lucrează partidul că satul nu-și va schimba denumirea, dar comuna da, iar în acest caz cetățenii își vor putea schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale. El a precizat că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor orașe și va fi o discuție inclusiv despre județe.

Dragoș Benea a fost întrebat după ședința PSD dacă își vor pierde aceste localități numele, iar localnicii vor fi nevoiți să-și schimbe buletinele.

"Nu, se ia în calcul introducerea unei perioade de tranziție, în care cetățenii să-și poată schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale, cheltuielile să fie suportate de stat, acolo unde va fi cazul. Satul nu-și va schimba denumirea, dar comuna da", a menționat Benea.

Benea a mai afirmat că, dacă luăm ca prag 3.000, vorbim de aproximativ 1.600 de primării ce sunt vizate de această matrice și de această reorganizare administrativ-teritorială.

"Sigur, nu înseamnă că dispar toate 1.600, poate să fie 700, 800, 900, în funcție de ce va rezulta din analiza acelor comitete județene", a spus el.

Despre faptul că Ministerul Dezvoltării venise cu o cifră de 429, Dragoș Benea a răspuns:

"Lucrăm cu mai multe simulări, poate și cu 4.000. Am spus, nu cred că asta așteaptă cetățeanul, reforma administrativ-teritorială care vizează doar 400 și un pic de UAT-uri. Ea trebuie să fie puțin mai amplă și de asta am și insistat pe 400, 1.150, între 1.500 și 3.000 de locuitori. Deocamdată lucrăm, acesta este scenariul de bază pe care lucrăm", a explicat Benea.

Dragoș Benea a confirmat și că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor orașe care nu îndeplinesc acest cadru de a avea 10.000 de locuitori.

"E posibil. Peste 55% dintre orașe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administrație de oraș. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în județ este orașul Slănic Moldova care are o populație redusă, graniță cu orașul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraș Târgu-Ocna la final. Ar fi și firesc, știu bine zona", a precizat social-democratul.

Eurodeputatul a arătat că va fi și această discuție legată de județe, pentru că "sunt unele mai dezvoltate economic decât celelalte".

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