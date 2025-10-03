Reforma administrativă, amânări după amânări. „Sunt ezitări care pot costa, incompetență, iresponsabilitate. Cârpelile nu ne mai ajută”

Coaliția de guvernare amână din nou decizia privind reforma administrativă, deși liderii partidelor din coaliție s-au reunit într-o nouă ședință. Președinții PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților au discutat, potrivit surselor politice, un pachet mai amplu de măsuri care să vizeze nu doar administrația locală, ci și instituțiile centrale, astfel încât reducerile de cheltuieli să nu fie percepute precum o povară exclusiv pe umerii primăriilor.

În acest context, decizia oficială a fost amânată pentru săptămâna viitoare, în așteptarea unor analize suplimentare și a unor calcule mai detaliate privind impactul măsurilor asupra bugetelor locale și centrale.

Premierul Ilie Bolojan ar fi agreat o formulă mixtă - reducerea de personal combinată cu tăieri de cheltuieli – condiția fiind ca administrația locală să contribuie printr-o diminuare de aproximativ 10% a posturilor. Aceasta ar însemna că unele primării vor fi nevoite să facă disponibilizări, în timp ce altele vor trebui să identifice economii din alte capitole ale bugetului. Potrivit surselor, discuțiile din coaliție s-au concentrat pe scenarii care ar putea duce la 10-12.000 de disponibilizări la nivel național, cifra fiind încă estimativă și dependentă de modul în care fiecare unitate administrativă va aplica măsurile.

În paralel, liderii coaliției analizează și modificarea rangului unor localități pe baza rezultatelor recensământului. Astfel, anumite municipii care nu mai îndeplinesc criteriile legale privind numărul de locuitori ar putea fi retrogradate la statutul de oraș, ceea ce ar genera atât ajustări administrative, cât și recalcularea bugetelor locale și a responsabilităților instituționale. Deciziile legate de această reformă administrativă au fost amânate de mai multe ori, iar experții spun că ezitările pot costa România scump, având în vedere că țara are nevoie de reforme de amploare.

Analistul politic Iulian Fota, fost consilier prezidențial, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, că aceste tergiversări pot avea consecințe grave asupra viitorului administrativ și economic al României. Acesta consideră că adevărata miză nu este doar reducerea unor cheltuieli punctuale, ci o reorganizare profundă a statului.

„Avem nevoie de reforme ample, nu de amânări”

Decizia coaliției de guvernare de a amâna încă o săptămână reforma privind reducerea cheltuielilor la nivel local ridică semne de întrebare în privința voinței politice de a implementa schimbări reale. Potrivit analistului politic Iulian Fota, aceste tergiversări pot avea consecințe grave asupra viitorului administrativ și economic al României.

„Foarte rău au făcut. Sunt ezitări care pot costa, incompetență, iresponsabilitate. Deci, România are nevoie de reforme de amploare, nu de câte o ameliorare pe ici pe colo. În România trebuie să reducem cele 40 de județe, să ne organizăm altfel. Trebuie privatizate companiile de la guvern,” a opinat Iulian Fota pentru Ziare.com.

„E prea grea situația să ne mai salvăm cu cârpeli”

În opinia sa, abordările fragmentare sau de compromis nu mai pot funcționa într-un context economic și politic foarte complicat. Iulian Fota indică faptul că România are nevoie de decizii curajoase și de reforme structurale majore, nu de amânări succesive care nu fac decât să prelungească stagnarea.

„Deci, România are nevoie de reforme ample, inclusiv asta administrativă. Parlament de 300, deci cârpelile nu ne mai ajută. E prea grea sau prea complicată situația ca să ne mai salvăm cu cârpeli,” a spus Iulian Fota pentru Ziare.com.

