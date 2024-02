Majoritatea populistă slovacă a adoptat în Parlament o reformă controversată a Codului Penal, în pofida unor critici ale Uniunii Europene (UE), preşedintei în exerciţiu slovace şi opoziţiei, care a boicotat votul, o reformă care prevede o reducere a pedepselor în dosare de corupţie şi delicte economice în această ţară cu 5,4 milioane de locuitori membră UE şi NATO, relatează AFP.

În total 78 de deputaţi din coaliţia aflată la putere, într-un Parlament cu 150 de mandate, au susţinut joi seara această lege, asupra căreia opoziţia nu s-a exprimat prin vot. Textul, adoptat într-o procedură legislativă de urgenţă, reduce perioada de prescriere a unor infracţiuni - inclusiv violul - de la 20 la 10 ani.

Începând de la 20 martie, procurorul general Maros Zilinka urmează să dispună de atribuţii sporite.

Preşedinta liberală slovacă Zuzana Caputova a criticat imediat noua lege.

”Adoptarea amendamentului la Codul Penal este o veste proastă pentru Slovacia şi toţi cetăţenii ei”, denunţă ea într-un comunicat.

”Este inacceptabil ca modificări atât de grave în politica penală a statului să aibă loc fără un proces legislativ adecvat”, a denunţat ea.

Ea anunţă că ”ia în considerare toate opţiunile posibile (...) să împiedice intrarea în vigoare a acestei legi”.

Însă, în virtutea Constituţiei slovace, vetoul preşedintei poate fi anulat cu o majoritate simplă.

Manifestaţii la care au luat parte mii de persoane au avut loc, în ultimele zile, în mai multe orașe slovace, în semn de protest faţă de această reformă a Codului Penal.

