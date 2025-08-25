"Măsurile din educație sunt de criză, nu de reformă", susține ministrul Educației. "Ne ajută doar să încheiem anul cu salarii și burse"

Daniel David, ministrul Educației, a afirmat luni seara, 25 august, că pachetul de măsuri aplicat în sistem nu reprezintă, de fapt, o reformă reală, ci doar o soluție de criză pentru a asigura plata salariilor și burselor până la finalul anului.

”Măsurile acestea de criză au fost importante pentru că ele ne ajută să încheiem anul cu salarii și cu burse. Educația a trebuit să intre în pachetul 1, pentru că noi începem activitățile din septembrie. Faptul că Educația a intrat în pachetul 1, repet, mă ajută să încheiem anul cu salarii și cu burse. Și, de asemenea, am contribuit și la stabilitatea țării. ECOFIN-ul, în data de 9 iulie, nu a propus suspendarea fondurilor europene și a PNRR-ului. Iar evaluarea din iulie S&P și din august Fitch, practic, nu ne-a dus în categoria junk”, a arătat ministrul.

În ceea ce privește viitorul, David a susținut că, pe termen mediu, vrea să se asigure că în legea salarizării unitare, ”politicul își onorează promisiunea pentru educație, pentru punctul de start în cazul salariului pentru profesorul debutant și asistentul universitar”, iar pe termen mediu și lung, Educația trebuie să țintească spre 15% din bugetul general consolidat cheltuieli pentru Educație și 1% din PIB pentru Cercetare, bani care să fie ”folosiți un pic mai eficient”.

Ministrul admite că nu știe cum vor decurge festivitățile de deschidere a anului școlar 2025-2026, în contextul măsurilor fiscal-bugetare care afectează și sistemul de învățământ și care au generat nemulțumirea sindicatelor din Educație. El susține că, după perioada de criză, Educația trebuie să ajungă la procentul din PIB care să permită dezvoltarea sistemului.

Ads

”Ce se va întâmpla? Adevărul este că nu știu, mi-e foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces. Nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să-și desfășoare activitatea în mod obișnuit”, a declarat Daniel David, luni seară, la Antena 3.

Ministrul a susținut că, indiferent de modul în care va începe acest an școlar, după perioada de criză, Educația trebuie să ajungă la procentul din PIB care să permită dezvoltarea sistemului.

”Indiferent că va fi această imagine hibridă, din protestul lor, un protest important, trebuie înțeles că Educația, după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, iar Educația a intrat în primul pachet nu că cineva și-a dorit, ci pentru că noi începem în septembrie și atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educația va avea nevoie de suport și de dezvoltare. Iar acesta ar trebui să fie mesajul acestor stări de nemulțumire”, a adăugat Daniel David.

Ads