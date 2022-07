Andreea Nistor, director executiv al Asociaţiei pentru Valori în Educaţie, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum ar putea fi schimbat din rădăcini sistemul de învățământ românesc.

Alianța „O Voce pentru Educație” este formată din organizații non-profit, mediul privat și cele mai importante instituții educaționale din România.

Asocierea s-a format în contextul redactării unui nou proiect de lege a educației (2022), iar obiectivul alianței este de a contribui la reformarea reală a sistemului de învățământ.

100 de propuneri de reformă

"Este vorba despre un manifest care conține 100 de propuneri de reformă pe care 30 de ONG-uri din educație, împreună cu sectorul privat, le-au propus ministerului Educației și Administrației Prezidențiale pentru a fi vizate pentru un nou proiect de lege.

Alianța „O Voce pentru Educație” se preocupă de sectorul preuniversitar. Am definit 10 capitole despre care credem că sunt critice, printre care cariera didactică, managementul școlar, infrastructura etc", a explicat Andreea Nistor.

Să existe doar învățământ dual

"Despre învățământul profesional dual și tehnic - în momentul acesta o propunere foarte concretă din partea noastră este ca învățământul, în câțiva ani, în România, să fie doar dual. Pentru că dacă în cazul învățământului tehnic sau profesional nu există un angajator în zonă care să absoarbă tinerii care termină calificările, ei riscă să nu aibă un loc de muncă.

Ads

Practic, condamni niște tineri la un șomaj mascat și la 4 ani de calificare fără să poți să le oferi realmente o angajare", a punctat specialistul.

Să aflăm ce tipuri de calificări are nevoie țara noastră

"Ce urmărim noi? Să se facă o radiografie națională care să identifice zonele de prosperitate economică, calificările de care angajatorii au nevoie în fiecare regiune a țării, dar și o analiză a chestiunilor care vor dezvolta economia României ca și avantaje competitive economice. Există strategii în acest sens.

În felul acesta să se determine de ce tipuri de calificări are nevoie țara noastră, iar ca urmare a acestei analize să se calibreze toate unitățile școlare și soluțiile de educație pe care le avem în zona de învățământ specializat la nevoile pieței de muncă", a sintetizat expertul.

Tinerii, îndreptați către zonele unde se fac angajari

"Este o decizie destul de radicală, o propunere cu implicații foarte ample pentru că, într-adevăr, sunt zone unde nu ai atât de mulți angajatori, dar trebuie găsite soluții pentru orientarea tinerilor către zone care din punct de vedere economic există un boom de nevoi de angajare", a explicat Andreea Nistor.

Ads

"Un tânăr trebuie să știe, de exemplu, că nu are de ce să studieze croitorie în orașul din apropiere și ar fi mai bine să studieze asistență medicală într-un oraș mai mare unde va avea și o rută de angajare imediată după finalizarea studiilor. De ce să continuăm să avem tineri care fac calificări irelevante pentru zona lor geografică.

Când ar putea fi implementată noua lege e educației

"O nouă lege ar putea să existe numai după ce ea va fi adoptată și abia apoi pusă în implementare - la un an distanță. Concret, dacă în septembrie, anul acesta, ar fi adoptat un nou proiect de lege al Educației este nevoie de un an de pregătire înainte ca el să intre în implementare. Deci, primul an de implementare ar putea să fie din anul școlar 2023-2024", a spus Andreea Nistor.

Concursurile de directori să fie digitalizate

"În legătură cu directorii de școli, avem o propunere importantă. Ei să fie aleși pe baza unui concurs de competențe. Un concurs care în alte țări ale lumii este digitalizat.

Ads

E cazul ca în secolul XXI să nu se mai facă angajări în baza cunoștințelor memorate din bibliografie, ci pe competențe de leadership și management școlar.

Testările să fie combinate cu interviuri care să fie organizate de o comisie de concurs la fiecare școală în parte. Din comisii să facă parte și specialiștii în resurse umane", a explicat directorul executiv al Asociaţiei pentru Valori în Educaţie.

Trebuie mărite salariile profesorilor

"România, la fel ca multe alte țări din lume, se confruntă acum cu o mare criză a numărului de oameni care mai sunt interesați de o carieră didactică. În momentul acesta, avem foarte multe posturi de profesori de STEAM, adică fizică, chimie, matematică, biologie care nu sunt ocupate pentru că oamenii nu mai vor să muncească pe salarii atât de mici", a explicat expertul în educație.

"Pentru a gestiona această problemă trebuie și o măsură care să facă partea de salarizare echivalentă cu ceea ce un tânăr debutant are nevoie ca să poată să fie pe picioarele lui. Concret, noi propunem ca salariile debutanților să fie egale cu salariile medii pe economie, cel puțin", a punctat Andreea Nistor.

Ads