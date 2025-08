Guvernul a anunțat primele concedieri: 40% din posturi, reduse - Cum se reorganizează cancelaria premierului - VIDEO

Guvernul României face primul pas concret în aplicarea măsurilor de restructurare administrativă. În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 18 iulie, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a anunțat în mod oficial începerea reorganizării Cancelariei, proces care va presupune și primele concedieri la nivel guvernamental.

„O să fac o citire a situației actuale, urmând ca după să trecem prin propunerea de reorganizare. În acest moment, Cancelaria are 16 consilieri de stat, 5 secretari de stat, un aparat de consilieri, care e al celor două, de 42 de persoane, evident un prim-ministru, cabinetul primului ministru are 8 posturi, un cancelar cu un cabinet de consilieri de 3 posturi și un șef de cabinet, un secretar general. Avem o direcție de protocol și relații internaționale cu 27 de posturi, avem o direcție de comunicare cu 28 de posturi, o direcție de asigurare resurse, în care includem contabilitatea, partea de buget, partea de achiziții, partea de resurse umane cu 25 de posturi, un compartiment de securitate care este obligatoriu pentru orice structură care gestionează documente clasificate cu un post, un serviciu de politici publice și reziliență cu 13 posturi, un departament de audit public cu două posturi, dar care sunt neocupate, sunt posturi vacante, și un compartiment juridic cu două posturi. Aceasta este Cancelaria astăzi, numărul total fiind 176 de posturi. Ceea ce propunem este următoarea formulă. Reducem consilierii de stat la un număr total de 11 posturi, secretarii de stat la 4 posturi, aparatul demnitarilor va fi de 14, asta înseamnă că fiecare consilier de stat sau secretar de stat va avea un consilier, nu doi, lucru care se transferă și în cabinetul primului ministru, care nu va mai avea un posturi, va avea cinci posturi, în cabinetul meu, care nu va avea trei posturi, va avea două posturi, rămâne șeful de cabinet, secretarul general, direcția de protocol se transformă în serviciu și va avea 12 posturi, direcția de comunicare se transformă în serviciu și va avea 18 posturi, direcția de asigurare resurse, unde avem contabilitate, buget, achiziții, va avea 22 de posturi și o nouă propunere este organizarea unui nou departament. Odată ajuns aici am concluzionat că este destul de greu să ai o trasabilitate sau o memorie instituțională, în special pe subiectele care au fost gestionate de către demnitari”, a spus Mihai Jurca.

Departament pentru continuitate guvernamentală

„Este ca și în pilda meșterului Manole, de fiecare dată când ajungi în poziția de demnitate publică trebuie să reconstruiești, consumând timp și resurse, atât circuitul informațional cât și informația, motiv pentru care, pe lângă acest lucru, mai fac o precizare, există foarte multe comitete, la nivelul guvernului, interministeriale, cu alte instituții care au nevoie de o trasabilitate a informației. Deși am trimis o serie de documente legate a activitatea anterioară, ele sunt disparate, nu sunt concentrate într-un singur loc și este foarte greu să le urmărești. Motiv pentru care propunem organizarea și departament pentru continuitate guvernamentală.

Iar Departamentul de Reziliență și Departamentul de Relații Internaționale, din cadrul Direcției de Protocol se vor desființa, urmând ca, sigur, ei să poată opta pentru oricare din pozițiile care vor fi echivalente ca și funcție, ca și experiență, din cadrul noi organigrame, din cadrul Cancelariei. Auditul public nu va mai avea niciun post pentru că am discutat și vom avea suport din partea Secretariatului General al Guvernului pentru procesul de audit public. În principiu, activitățile pe care Secretariatul General le are, le face, mai bine ar trebui să nu fie dublate.

Auditul e unul din exemple, putem să discutăm și despre partea de registratură, astfel încât să nu avem dublate departamente, funcțiuni, în cadrul Cancelariei. Și la compartimentul juridic nu vom avea două posturi, vom avea patru posturi”, a declarat Jurca.

Peste 40% reducere posturi

„În total, cu tot cu demnitari, vorbim de 105 posturi și vorbim de o reducere per total cancelarie de 40% din personal. Același impact îl vom avea, evident, și în zona de costuri. Sigur, costurile cele mai mari fiind cele asociate de demnitarilor, unde reducerea este de 48%. Pe aparatul tehnic al Cancelariei avem o reducere de 34%.

Cam aceasta este propunerea și ca să vă faceți o idee, reducerea demnitarilor sau aparatului de demnitari aduce o economie de 615.000 lei pe lună, iar reducerea aparatului corpului de funcționari aduce o economie de 250.000 lei pe lună. Cheltuielile lunare, sigur, aici diferă în funcție de câți demnitari avem. Cheltuielile lunare sunt undeva la 1,9 milioane, 2 milioane de lei pe lună cu personalul.

Pe total vom avea o economie de 850.000 lei pe lună și, sigur, doresc ca activitatea să continue la fel ca și până acum. Sunt convins, am văzut câțiva dintre colegii noștri, avem colegi profesioniști și am încredere că toți cei care sunt profesioniști vor rămâne în cancelarie și vor putea, într-o formulă restrânsă și mai eficient, să-și ducă misiunea la fel de bine cum au făcut-o până acum”, a spus șeful Cancelariei premierului”, a mai spus oficialul.

