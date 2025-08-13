Ministrul Finanțelor, șocat de sutele de mii de firme care datorează bani statului. "Au de dat 3,5 miliarde de lei. Nu le-a deranjat nimeni cu o floare"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 18:16
Ministrul Finanțelor, șocat de sutele de mii de firme care datorează bani statului. "Au de dat 3,5 miliarde de lei. Nu le-a deranjat nimeni cu o floare"
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor FOTO Hepta

Declarație șocantă făcută miercuri, 13 august, de ministrul Alexandru Nazare, care a spus că aproape o jumătate de milion de firme datorează statului 3,5 miliarde de lei. Nazare a precizat că este vorba despre companii inactive, unele și de 20 de ani, care nu și-au plătit taxele către stat. „Nu i-a deranjat nimeni cu o floare și nu se mai poate acest lucru”, a spus ministrul.

„Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi care datorează bugetului de stat 3,5 miliarde de lei. Practic nu a existat o preocupare până acum în privința acestei pături de societăți comerciale inactive cu sau fără datorii, dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală și, chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii.

3,5 miliarde de lei sunt foarte mulți bani pentru România astăzi. Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni”, a spus ministrul Finanțelor, scrie antena3.ro.

Nazare a prezentat miercuri, 15 august, într-o conferință de presă, mai multe măsuri de reformă fiscală prin care să se reducă datoriile firmelor către bugetul de stat, iar una dintre acestea vizează situația firmelor inactive.

El a subliniat faptul că, în România, este foarte ușor să înființezi o firmă, dar procesul de radiere este unul complicat.

„Nu putem să avem un regim atât de facil în privința înființării companiilor, cu costuri extrem de mici, de 1 leu, și un regim atât de complicat în privința desființării lor. Practic, nu le desființăm niciodată! Am găsit firme inactive și de 15 ani, iar inactivii care au o vechime mai mare de 3 ani și aceștia au datorii de 1,5 miliarde de lei. Nu i-a deranjat nimeni cu o floare și nu se mai poate face acest lucru dacă vrem cu adevărat să ridicăm la suprafață și să reglăm aceste probleme pe fond care n-au fost reglate niciodată”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a venit și cu soluția.

„Crearea unui regim în care societățile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situație complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare și radiere, după caz”.

Proiectul cu toate măsurile de reformă fiscală va fi pus în dezbatere publică miercuri pe site-ul Ministerului de Finanțe.

