Premierul Bolojan așteaptă propuneri de reorganizare de la toate instituțiile din subordinea Guvernului peste doar 9 zile. Se elimină sporurile nejustificate

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:37
Premierul Bolojan vrea reorganizarea tuturor instituțiilor subordonate Guvernului FOTO Facebook /Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat miercuri, 13 august, cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului şi le-a cerut să vină cu propuneri de organizare până vineri, 22 august. Priorităţile sunt creşterea eficienţei, reducerea cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea sporurilor nejustificate, şi modificarea indicatorilor de performanţă.

„Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal şi îmbunătăţire a activităţii acestora”, anunţă, miercuri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, premierul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcţii principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare şi prioritizarea investiţiilor.

„Reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să-şi stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetăţenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Prim-ministrul a solicitat ca, până la 22 august 2025, instituţiile să prezinte propuneri de reorganizare, creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă.

Ilie Bolojan: „Vă rog să faceţi un calcul corect”

Până la sfârşitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceţi un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcţie de două criterii: performanţă şi responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.

Executivul precizează, de asemenea, că premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituţii să analizeze soluţiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituţii, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată.

Totodată, a solicitat instituţiilor să analizeze integrarea soluţiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluţiile individuale duc la insularizarea serviciilor şi creşterea costurilor.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea şi şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca.

