Bolojan a început "prigoana" instituțiilor din subordinea Guvernului. A cerut situația cheltuielilor și vrea reformă la "sânge"

Premierul Ilie Bolojan a cerut date de la 12 instituții din subordinea Guvernului, solicitând ca în termen de 5 zile acestea să transmită rapoarte de activitate și măsuri de reformă structurală, respectiv simplificări, reorganizări sau comasări, potrivit unor surse guvernamentale.

Datele au fost cerute de la Corpul de control al premierului, RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte, Agenția Națională Antidoping, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Administrația Națională a Rezervelor de Stat, scrie G4Media.

Pe aceeași listă ar mai fi: Oficiul pentru Licență Industrială, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, Laboratorul de Control Doping, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Potrivit surselor G4Media, acestor 13 instituții li s-a cerut ca până marți, 19 august, să trimită rapoarte detaliate referitoare la: situația juridică a sediului, structura organizatorică, statele de funcții actualizate, indicatorii de performanță, cheltuieli bugetare pe 2025, posibile măsuri de reducere a cheltuielilor, măsuri de digitalizare, investiții în curs, propuneri concrete de reformă structurală și estimarea economiilor generate.

După ce rapoartele vor ajunge la premier, vor avea loc discuții la nivelul Cancelariei acestuia, și, cel mai probabil, în prima jumătate a lunii septembrie vor fi adoptate măsurile de restructurare, au precizat aceleași surse.

