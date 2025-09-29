În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 22:56
În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
Ilie Bolojan conduce o ședință de guvern - FOTO Facebook / Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan declară că până în luna octombrie 2025 urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal.

"Acest lucru trebuie făcut şi îl facem deja în perioada următoare şi sper să ajungem la o concluzie. (...) Cât mai repede posibil, (până, n.r.) în luna octombrie, în aşa fel încât să luăm aceste măsuri, pentru că efectele lor se văd după două, trei, patru luni de zile", a spus prim-ministrul, pentru Digi 24.

Întrebat dacă ar urma să se realizeze o reducere de personal de 20%, aşa cum prevede programul de guvernare, Ilie Bolojan a replicat că este importantă în primul rând "o analiză corectă" la nivelul fiecărei instituţii.

"Cred că este o cifră care ar putea fi luată în calcul (cea de 20%, n.r.), dar nu o cifră este problema, ci o analiză corectă a fiecărei instituţii. S-ar putea să constatăm că într-una nu e nevoie de nicio reducere de personal, în alte zone ai nevoie de angajări. Dar s-ar putea să constatăm că unele instituţii, dacă sunt desfiinţate, nu se întâmplă nimic. Sau se pot reduce cu 30%. Aici trebuie făcută o analiză a fiecărei instituţii", a declarat prim-ministrul.

El a menţionat că nivelul salariilor şi sporurilor din administraţia centrală a fost criticat de către reprezentanţii administraţiei locale. Potrivit premierului, se pot face "reduceri importante" la nivelul administraţiei centrale.

"Oamenii din administraţia locală spun: 'În administraţia centrală, datorită sporurilor care au fost date şi creşterilor de salarii, salariul mediu este mult mai mare ca în cea locală. Faceţi ceva şi acolo, dacă tot vreţi să reduceţi cheltuielile'. Şi pe bună dreptate, această observaţie este corectă. Şi vrem, nu vrem, următoarea concentrare trebuie să fie şi pe administraţia centrală. Am analizat o instituţie, am încercat un proiect pilot, de exemplu la Protecţia Consumatorilor. Şi fără niciun fel de probleme am constatat că sunt în aparatul central un număr de persoane supradimensionat, care, dacă se reduc, nu se va întâmpla nimic, pentru că greutatea activităţii acestei autorităţi este în toate judeţele din România", a declarat Bolojan.

