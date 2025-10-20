Reforma pensiilor magistraților, pe masa judecătorilor CCR pentru a treia oară. S-ar putea ajunge la demisia Guvernului Bolojan

Curtea Constituţională dezbate luni, 20 octombrie, după două amânări, legea privind reforma pensiilor magistraţilor, un subiect care a stârnit controverse majore în sistemul judiciar şi în coaliţia de guvernare. În paralel, judecătorii CCR urmează să se pronunţe şi asupra proiectului de măsuri fiscale din al doilea pachet de reducere a deficitului, în timp ce premierul Ilie Bolojan şi liderii politici privesc cu atenţie o decizie care ar putea avea consecinţe politice importante. Mai mulți lideri politici s-au pronunțat în trecut că o respingere a proiectului ar însemna că guvernul își pierde legitimitatea și ar putea demisiona.

Până în prezent, judecătorii CCR au respins obiecţiile de neconstituţionalitate depuse de parlamentarii din Opoziţie pe Legea privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, legea privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

De asemenea, legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanţiale condiţiilor de pensionare pentru magistraţi, a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

”Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, arăta ICCJ, într-un comunicat de presă. Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor ”încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

”Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, se arăta în documentul citat.

Ce a spus Bolojan despre demisie

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, la începutul acestei luni, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor.

Întrebat dacă mai ia în calcul demisia în situaţia în care CCR declară neconstituţională legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor, premierul Ilie Bolojan a răspuns:

„Să ştiţi că eu nu am spus asta, am spus că, în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”.

Bolojan s-a declarat optimist că decizia CCR va fi una în urma căreia actul normativ va intra în vigoare.

Nicușor Dan spune că premierul nu ar trebui să demisioneze

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el apreciind că actuala coaliţie va funcţiona cel puţin un an sau doi.

Întrebat dacă premierul ar trebui să plece din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi respinsă de CCR, Nicuşor Dan a răspuns, pentru stirileprotv.ro. că ”nu este cazul unei demisii” şi că i-a transmis acest lucru premierului Bolojan.

”Dreptul nu este o ştiinţă exactă. Există interpretări, pentru că dreptul foloseşte limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguităţi, în textele de lege există ambiguităţi, în Constituţie există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o reavoinţă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu orice propunere a Guvernului sau a politicienilor este obligatoriu să fie constituţională. ”Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, crede Grindeanu, adăugând, de asemenea, că nu trebuie să pice Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că va fi o discuţie în coaliţie dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor, el arătând că în privinţa legitimităţii morale, acolo vor avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. ”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el.

