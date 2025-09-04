Magistrații nu vor să renunțe la beneficii. Pachetul privind reforma pensiilor, atacat la CCR

CCR va fi sesizată de magistrați din cauza reformei pensiilor FOTO ccr.ro

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate joi, 4 septembrie, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu.

”Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, declara Lia Savonea pentru G4Media.ro, anterior ședinței convocate joi.

Magistrații consideră că legile privind reforma pensiilor încalcă principiile statului de drept și stabilitatea sistemului judiciar, ca urmare a repunerii în discuție, la un an de la reforma legislativă, a statutului magistraților.

Aceștia mai reclamă faptul că legea fundamentală este încălcată și prin faptul că avizul CSM a fost solicitat doar în mod formal.

„Executivul și-a angajat răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege, ceea ce echivalează cu inexistența solicitării avizului pe proiectul de lege pe care Guvernul și-a asumat răspunderea”, mai scrie comunicatul trimis de ÎCCJ.

„Legea este neconstituțională în ansamblul său întrucât nesocotește flagrant exigențele constituționale referitoare la principiul securității juridice și al încrederii legitime, precum și la interzicerea discriminării, corelate cu principiul independenței justiției, în componenta sa instituțională”, mai spun magistrații.

Aceștia reclamă și încălcarea articolului Constituției cu referire la condițiile în care Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege.

Ce prevăd noile reglementări

Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, conform modificărilor asumate de Guvern.

Reforma va fi aplicată pe o perioadă de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.

Ministrul crede că reforma va trece de CCR

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declara, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea.

El a precizat că proiectul respectă niște repere de constituționalitate, acestea fiind proporționalitate între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații care sunt pensionabili în momentul de față rămân sub legea actuală.

