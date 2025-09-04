Lia Savonea a convocat magistrații pe tema reformelor privind pensiile speciale. „Justiția riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 10:10
345 citiri
Lia Savonea a convocat magistrații pe tema reformelor privind pensiile speciale. „Justiția riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”
Lia Savonea, judecatoare FOTO: HEPTA

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a convocat pentru joi, 4 septembrie, la 13:30, adunarea generală a magistraților ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu.

”Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.ro.

Judecătoriile, tribunalele și curțile de apel au organizat proteste față de reforma pregătită de Guvern în legătură cu pensiile magistraților. Reforma a fost adoptată prin asumarea răspunderii Executivului.

Judecătorii au solicitat „retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

Ce prevăd noile reglementări

Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, conform modificărilor asumate de Guvern.

Reforma va fi aplicată pe o perioadă de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.

Ministrul crede că reforma va trece de CCR

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declara, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea.

El a precizat că proiectul respectă niște repere de constituționalitate, acestea fiind proporționalitate între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații care sunt pensionabili în momentul de față rămân sub legea actuală.

Șefa ICCJ, Lia Savonea, refuză întâlnirea cerută de ministrul Justiției Radu Marinescu: „Pare mai degrabă un exercițiu de imagine decât un dialog real”
Șefa ICCJ, Lia Savonea, refuză întâlnirea cerută de ministrul Justiției Radu Marinescu: „Pare mai degrabă un exercițiu de imagine decât un dialog real”
Șefa Înaltei Curți de Casație, Lia Savonea, a refuzat invitația ministrului Justiției, Radu Marinescu, care a solicitat mai multor instituții din sistemul judiciar o întâlnire de lucru...
Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”
Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”
Magistrații reprezintă doar o categorie profesională ce beneficiază de o pensie calculată după o lege specială. Avocatul Toni Neacșu, fost judecător, și Claudiu Năsui, fost ministru al...
#reforma pensii magistrati, #Lia Savonea, #ICCJ, #sesizare CCR, #pensii speciale , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Iga Swiatek a iesit in sferturi la US Open si a "sarit la gatul" jurnalistului: "Pare ca ai nevoie"
Digi24.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, incepe razboiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor isi da in judecata fratii
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânără de 23 de ani înjunghiată în timpul unui conflict de o altă fată. Agresoarea s-a ales cu o amendă
  2. Avertismentul salvamontiștilor cu privire la câinii de la stână. „Orice tentativă de a-i atrage poate declanșa un comportament agresiv”
  3. Lia Savonea a convocat magistrații pe tema reformelor privind pensiile speciale. „Justiția riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”
  4. Limuzina Aurus Senat antiglonț, antigrenade, și antiexplozie a lui Putin. Care sunt caracteristicile „fortăreței pe roți”
  5. Ce a descoperit o turistă în timpul călătoriei sale în Japonia. Lucrurile care au șocat-o VIDEO
  6. Un român laudă nepalezii care "livrează" alpiniști pe vârful Everest. „Sunt oameni pașnici. Eu pun în mâinile lor sănătatea mea și a clienților mei”
  7. Un oficial face lista „realizărilor” Rusiei ca răspuns la amenințările lui Putin: „Un miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, când infrastructura rusească este zdrențe”
  8. Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”
  9. Un bărbat a cerut daune și indemnizație specială, în instanță, pentru stagiul militar obligatoriu. Ce a decis Tribunalul
  10. Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile