Lia Savonea a convocat magistrații pe tema reformelor privind pensiile speciale. „Justiția riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a convocat pentru joi, 4 septembrie, la 13:30, adunarea generală a magistraților ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu.

”Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.ro.

Judecătoriile, tribunalele și curțile de apel au organizat proteste față de reforma pregătită de Guvern în legătură cu pensiile magistraților. Reforma a fost adoptată prin asumarea răspunderii Executivului.

Judecătorii au solicitat „retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

Ce prevăd noile reglementări

Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, conform modificărilor asumate de Guvern.

Reforma va fi aplicată pe o perioadă de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.

Ministrul crede că reforma va trece de CCR

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declara, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea.

El a precizat că proiectul respectă niște repere de constituționalitate, acestea fiind proporționalitate între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații care sunt pensionabili în momentul de față rămân sub legea actuală.

