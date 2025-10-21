Consiliul Superior al Magistraturii explică de ce a respins CCR „în mod firesc” proiectul de reformă a pensiilor magistraților. „Aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic”

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 14:47

Consiliul Superior al Magistraturii explică de ce a respins CCR „în mod firesc” proiectul de reformă a pensiilor magistraților. „Aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic”
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat în care explică de ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale FOTO Facebook/CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat după respingerea de către Curtea Constituțională a proiectului de reformă a pensiilor magistraților, subliniind că orice demers legislativ sau guvernamental care vizează autoritatea judecătorească trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, pentru a respecta independența justiției și principiul cooperării loiale între instituții.

"Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curții Constituționale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblul său. Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea", se precizează într-un comunicat transmis, marți, 21 octombrie.

Potrivit sursei citate, în aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative și al celei executive care vizează autoritatea judecătorească trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului.

"În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers", subliniază Consiliul.

Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituție, cât și de reglementările internaționale, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluțiile potrivite pentru înlăturarea dificultăților reale din activitatea autorității judecătorești, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri, se menționează în comunicat.

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților și a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

