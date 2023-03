Reforma pensiilor scoate oamenii în stradă și în Cehia. Cu câți ani vrea guvernul să majoreze vârsta de pensionare VIDEO

Câteva mii de persoane s-au alăturat miercuri, 29 martie, în Cehia demonstraţiilor sprijinite de sindicate împotriva unei posibile majorări a vârstei de pensionare până la 68 de ani, transmite dpa.

Într-o adunare paşnică în faţa sediului guvernului la Praga, liderii manifestanţilor au acuzat executivul de centru-dreapta că, prin acest plan, ”ignoră dialogul social”.

Guvernul intenţionează să prezinte în cursul acestui an un pachet de reformă a pensiilor. Se aşteaptă ca propunerile să includă noi limite la majorări automate ale pensiilor, având în vedere inflaţia neobişnuit de ridicată.

Posibila creştere a vârstei de pensionare cu patru ani, până la 68 de ani, este, de asemenea, avută în vedere, a relatat recent postul public CT.

🔴 Hundreds of #Czech trade unionists, led by country’s largest #KOVO, took part in a demo in #Prague on Wednesday to protest planned increase in pension age to 68.

