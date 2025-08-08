Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

Guvernul Bolojan plănuiește schimbări majore în ceea ce privește Pilonul II de Pensii, acestea urmând a fi aprobate, cel mai probabil, în ședința de vineri, 8 august. Potrivit proiectului de hotărâre, românii nu vor mai putea retrage toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.

Proiectul de pe ordinea de zi a ședinței guvernului de vineri se referă la plata pensiilor private din Pilonul II. Acest sistem va fi schimbat în așa fel încât cei care au acumulat bani în conturile de pensii private să nu mai poată retrage toți banii o singură dată, posibilitate care există în momentul de față.

Oricum, aceste sume pot fi accesate doar la momentul pensionării pentru limita de vârstă. Participanții la pensiile private pot, în legislația actuală, retrage fie toată suma, fie pot face retrageri programate în sume egale, timp de maximum 5 ani.

Așadar, prin noul proiect de lege, participanții vor avea opțiunea de retrageri programate sau anuitate viageră și va dispărea retragerea sumei integrale, potrivit Digi24.

Plata se va face lunar, va fi o sumă fixă, în principal, aproximativ cât indemnizația socială pentru pensionari, care în 2024 înseamnă 1.281 lei lunar. Dacă pensionarul moare înainte de consumarea sumei aflate în contul său, restul de bani va ajunge la moștenitorii acestuia.

Guvernul Bolojan susține că sistemul actual permitea ca multe persoane să scoată toți banii deodată, lucru ce poate pune în pericol fondurile și viabilitatea plăților către alți pensionari. Iar în viitor numărul celor care vor cere să își primească pensia va crește semnificativ. Este necesar ca sistemul să se pregătească pentru această presiune, spun reprezentanții Guvernului.

