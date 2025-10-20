Curtea Constituțională ar putea respinge reforma pensiilor magistraților. Două treimi dintre judecători sunt împotriva modificărilor. Decizia poate duce la căderea Guvernului SURSE

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:50
CCR ar putea respinge reforma pensiilor speciale FOTO /ccr.ro

Curtea Constituțională urmează să decidă, luni, soarta legii care prevede creșterea vârstei de pensionare și limitarea pensiilor magistraților, iar surse politice susțin că două treimi dintre judecătorii CCR ar înclina să declare neconstituționale aceste măsuri. O asemenea decizie ar putea declanșa o criză politică majoră și ar pune sub semnul întrebării stabilitatea actualei coaliții de guvernare.

Conform Antena 3 CNN două treimi dintre judecătorii CCR înclină să declare neconstituționale creșterea vârstei de pensionare și limitarea pensiilor magistraților, prevăzute în legea a cărei soartă este decisă luni de instanța constituțională.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat pentru sursa citată ce se întâmplă în cazul unei respingeri la CCR.

"E foarte important să vedem pe ce motive. Daca e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc, atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii si aprobată. Pe de altă parte, daca se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci este un principiu care spune ca o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, ceea ce înseamnă că acele soluții declarate neconstituționale nu mai pot fi reluate de legiuitor. De aceea, ziua de astăzi este importantă",a declarat fostul ministru al Justiției.

Toader a mai spus că orice lege este perfectibilă, dar nu orice lege e neconstituțională.

