Reforma la care lucrează PSD înseamnă "măriri de salarii pe ascuns și datorii de miliarde șterse", avertizează deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL.

În sprijinul afirmației sale, Muraru invocă faptul că "prima veste despre companiile de stat a fost o indexare salarială de până la 6,5% la Transgaz și Transelectrica", indexare care "a fost aprobată prin două memorandumuri care au devenit publice abia după trei zile".

În privința datoriilor, "vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Justiției Radu Marinescu, alături de alți parlamentari PSD, au depus la Senat un proiect de lege prin care marile companii din industrie, energie și minerit își pot stinge datoriile din creditele și garanțiile acordate de EximBank în numele statului. În schimb, cedează active către ministere. Vorbim de miliarde de lei. Combinatul Liberty Galați are credite de aproape 1,5 miliarde lei și este aproape de faliment. Grupul GSP al lui Gabriel Comănescu are sute de milioane de lei datorii la EximBank și la ANAF. Creditele au fost aprobate de comitetul interministerial din care Marian Neacșu a făcut parte în ultimii cinci ani", subliniază deputatul PNL.

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Alexandru Muraru cere ca vicepremierul Neacșu și ministrul Marinescu "să spună public ce active ar prelua statul, cine le evaluează și câți bani se recuperează efectiv. Fără aceste răspunsuri, statul preia active uzate, ministerele plătesc pentru întreținerea lor, deficitul crește, iar cei care au dus companiile în faliment scapă de datorii".

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