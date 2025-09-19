24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:59
845 citiri
24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
Prim-ministrul Ilie Bolojan - FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Au trecut 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice cresc pe zi ce trece. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție până la rotativa guvernamentală în care PSD urmează să preia conducerea Executivului, tot mai multe voci vorbesc despre o posibilă îndepărtare a sa. Presiunea vine atât din opoziție, cât și din interiorul coaliției: lideri ai UDMR cer demisia Guvernului în cazul în care pachetul de măsuri fiscale nu va trece testul Curții Constituționale, în timp ce AUR, POT și SOS au depus sesizări de neconstituționalitate asupra legilor asumate de Ilie Bolojan în Parlament.

Pe 24 septembrie, CCR va analiza toate aceste sesizări, inclusiv cea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără a fi urmat de o moțiune de cenzură. Miza este uriașă: o invalidare totală sau parțială a pachetului legislativ ar putea declanșa o criză politică de proporții.

În acest context, întrebarea care domină scena politică este dacă premierul Ilie Bolojan va fi forțat să demisioneze în cazul unui eșec sau dacă va miza pe capitalul său politic și pe majoritatea parlamentară pentru a rămâne la Palatul Victoria, chiar și cu o parte dintre reforme compromise.

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova, a analizat pentru Ziare.com tensiunile politice generate de pachetul de reforme și de eventualele efecte asupra Guvernului și a liderilor politici.

„Pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan trebuie să creezi și contextul politic”

Cristian Hrițuc este de părere că reformele lui Ilie Bolojan vor trece testul legislativ la CCR. Potrivit acestuia, conflictele din coaliție au mai degrabă rolul de a construi o justificare publică pentru eventuale schimbări politice, decât de a bloca efectiv pachetul legislativ.

„Eu cred că, la CCR, reformele vor trece. Cred că, momentan, asistăm la un joc al nervilor pentru că, pentru a da jos acest guvern sau pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, trebuie să creezi și contextul politic. Adică, trebuie să-i dai omului senzația că l-ai înlăturat ori pentru că a luat măsuri proaste, ori pentru că nu-și respectă partenerii de guvernare. Deci, da, momentan se pun bazele. Conflictul escaladează, dar PSD, în acel moment, pune cărămizile de care are nevoie să justifice acest demers”, a punctat Cristian Hrițuc într-o analiză pentru Ziare.com.

„Decizia de la CCR clar va fi o bornă”

Analistul consideră că verdictul Curții Constituționale va reprezenta o bornă importantă, dar nu poate fi privit ca un act politic în sine.

„Decizia de la CCR clar va fi o bornă, dar e un act separat. Nu-l văd ca act politic în sine. Iar, din punctul meu de vedere, la CCR nu va fi nicio problemă, va trece legea asumării pe pensii, tot pachetul, de fapt”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”
Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”
Coaliția de guvernare traversează unul dintre cele mai tensionate momente de la preluarea puterii. Liderii nu se înțeleg pe reforma dură și nici pe unele măsuri adiacente. Premierul Ilie...
Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut”, acuză Guvernul
Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut”, acuză Guvernul
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat la informațiile apărute între jurnaliști privind o presupusă demisie a premierului României în ședința coaliției de...
#reforma, #ilie bolojan, #coalitie de guvernare, #PSD, #CCR, #Guvernul Romaniei , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma
DigiSport.ro
Au aparut imaginile, dupa ce americanii au scris ca Simona Halep "se confrunta cu dificultati"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
  2. Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
  3. Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
  4. 24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
  5. Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”
  6. Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
  7. România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
  8. Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni într-o citație, inclusiv antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea Holocaustului. „Nu ne pot aresta pe toți”
  9. USR, ședință strategică la 9 ani de la înființarea partidului: ”Statul este în continuare capturat de interese de grup.” Cine va participa la întâlnire
  10. Cum „testează” Rusia NATO, dar evită un atac „tradițional”. „Un adevărat război cognitiv”