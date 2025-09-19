24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”

Au trecut 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice cresc pe zi ce trece. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție până la rotativa guvernamentală în care PSD urmează să preia conducerea Executivului, tot mai multe voci vorbesc despre o posibilă îndepărtare a sa. Presiunea vine atât din opoziție, cât și din interiorul coaliției: lideri ai UDMR cer demisia Guvernului în cazul în care pachetul de măsuri fiscale nu va trece testul Curții Constituționale, în timp ce AUR, POT și SOS au depus sesizări de neconstituționalitate asupra legilor asumate de Ilie Bolojan în Parlament.

Pe 24 septembrie, CCR va analiza toate aceste sesizări, inclusiv cea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără a fi urmat de o moțiune de cenzură. Miza este uriașă: o invalidare totală sau parțială a pachetului legislativ ar putea declanșa o criză politică de proporții.

În acest context, întrebarea care domină scena politică este dacă premierul Ilie Bolojan va fi forțat să demisioneze în cazul unui eșec sau dacă va miza pe capitalul său politic și pe majoritatea parlamentară pentru a rămâne la Palatul Victoria, chiar și cu o parte dintre reforme compromise.

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova, a analizat pentru Ziare.com tensiunile politice generate de pachetul de reforme și de eventualele efecte asupra Guvernului și a liderilor politici.

„Pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan trebuie să creezi și contextul politic”

Cristian Hrițuc este de părere că reformele lui Ilie Bolojan vor trece testul legislativ la CCR. Potrivit acestuia, conflictele din coaliție au mai degrabă rolul de a construi o justificare publică pentru eventuale schimbări politice, decât de a bloca efectiv pachetul legislativ.

„Eu cred că, la CCR, reformele vor trece. Cred că, momentan, asistăm la un joc al nervilor pentru că, pentru a da jos acest guvern sau pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, trebuie să creezi și contextul politic. Adică, trebuie să-i dai omului senzația că l-ai înlăturat ori pentru că a luat măsuri proaste, ori pentru că nu-și respectă partenerii de guvernare. Deci, da, momentan se pun bazele. Conflictul escaladează, dar PSD, în acel moment, pune cărămizile de care are nevoie să justifice acest demers”, a punctat Cristian Hrițuc într-o analiză pentru Ziare.com.

„Decizia de la CCR clar va fi o bornă”

Analistul consideră că verdictul Curții Constituționale va reprezenta o bornă importantă, dar nu poate fi privit ca un act politic în sine.

„Decizia de la CCR clar va fi o bornă, dar e un act separat. Nu-l văd ca act politic în sine. Iar, din punctul meu de vedere, la CCR nu va fi nicio problemă, va trece legea asumării pe pensii, tot pachetul, de fapt”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

