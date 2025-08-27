AUR la guvernare: scenariu în criza coaliției până la rotativă. „Riscurile sunt ca polul suveranist să crească”

Coaliția de guvernare traversează o perioadă tensionată, cu mai multe conflicte interne care amenință stabilitatea politică și pun sub semnul întrebării viitorul alianței până la rotația guvernamentală de peste un an și jumătate. Divergențele dintre PSD, PNL și USR se adâncesc pe mai multe fronturi: reformele întârzie, măsurile de austeritate provoacă tensiuni, iar alegerile pentru Primăria Capitalei riscă să devină un punct de ruptură.

Încă de la formarea coaliției, PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare, iar conflictele dintre partide nu au încetat niciodată. Diferendele au început cu dezacordurile privind măsurile de austeritate și dificultățile în implementarea reformelor, blocajele fiind în mare parte generate de opoziția social-democraților. În timp ce fiecare partid își urmărește propriul interes, scandalurile politice se multiplică.

Recent, tensiunile s-au mutat pe scena alegerilor locale de la Capitală, după ce postul de primar a rămas liber în urma alegerii lui Nicușor Dan ca președinte.

Divergențele dintre PSD și USR privind organizarea scrutinului pentru Primăria Capitalei au scos în evidență nemulțumirile acumulate în interiorul coaliției. Declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, indică faptul că partidul său nu este de acord cu un candidat comun USR-PNL, iar alegerea succesorului lui Nicușor Dan ar urma să fie amânată până în primăvară.

În schimb, USR dorește ca alegerile să aibă loc în noiembrie, ceea ce ar putea provoca o ruptură între partide. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu dorește să discute în prezent despre alegerile de la Primăria Capitalei, avertizând asupra unui „potențial mare” de a arunca scena politică „în aer”.

Totodată, alte surse de tensiune includ pachetul 2 de măsuri pe care Cabinetul Bolojan a amânat să-și asume răspunderea la cererea social-democraților, care au anumite revendicări. Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com situația actuală a coaliției de guvernare, atât riscurile, cât și scenariile realiste până la rotația de peste un an și jumătate.

„În criza a început, de fapt, această coaliție”

Analistul politic Radu Turcescu este de părere că liderii coaliției acționează haotic, fiecare partid își urmărește propriul interes, iar reformele promise întârzie să apară la două luni de la preluarea guvernării. Expertul a remarcat că supărarea populației persistă și pentru că responsabilii de criza bugetară nu au fost trași la răspundere, ceea ce agravează frustrarea cetățenilor. „În criza a început, de fapt, această coaliție. Pentru că, dincolo de un entuziasm nejustificat referitor la alegerile din 18 mai, supărarea oamenilor a rămas aceeași.

Mai mult, cei responsabili sau considerați responsabili de actuala criză bugetară nu au fost trași la răspundere, lucru frustrant pentru populație, care simte că trebuie să deconteze greșelile altora. La nivel intern și din punct de vedere politic, vedem o coaliție care pare a trece printr-o criză de leadership. Acțiunile sunt mai degrabă haotice, iar scandalurile la ordinea zilei.

AUR la guvernare în următoarea perioadă?

Strategul de imagine Radu Turcescu a punctat și riscurile pe termen mediu. El a vorbit despre haosul deciziilor și scandalurile interne din coaliția de guvernare care cresc frustrarea populației și pot influența rezultatele politice în 2028. „Fiecare partid își urmărește interesul, în timp ce reformele reale întârzie să apară. Totul pe fondul în care frustrarea populației crește. Riscurile sunt ca polul suveranist să crească și să obțină un scor foarte mare în 2028. Asta dacă nu vom vedea AUR la guvernare în următoarea perioadă”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

