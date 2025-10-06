Cât va rezista Bolojan în fața blocajelor și atacurilor constante: ”Suntem obișnuiți cu o componentă puternică de circ politic”. Ce vină are premierul pentru situație

Opozițiile din cadrul coaliției de guvernare se intensifică pe zi ce trece, iar tensiunile interne pun presiuni suplimentare pe premierul Ilie Bolojan. PSD, partidul oponent din guvernare, a trecut la atacuri directe și chiar la insulte. Adrian Câciu nu se sfiește să-l catalogheze drept „prost” pe omul lui Bolojan, Mihai Jurca, în timp ce alți lideri ai PSD, precum Mihai Fifor, Marius Budăi și Daniel Zamfir, au criticat raportul premierului privind primele 100 de zile de mandat, arătând cu degetul atât lipsa de coerență a mesajelor, cât și întârzierile în implementarea proiectelor asumate.

În acest context agitat, întrebarea care se conturează tot mai puternic în mediile politice se referă la cât va rezista Ilie Bolojan în fața blocajelor din alianță, mai ales când frământările sociale, creșterea facturilor și presiunile economice amenință să amplifice nemulțumirea populației.

Consultantul politic Radu Magdin, analist și strateg în domeniul leadershipului, CEO al Smartlink Communications, a spus, într-o analiză pentru Ziare.com, că premierul are o fereastră de stabilitate până în primăvara anului viitor, însă stilul său de conducere, caracterizat prin decizii asumate unilateral și mai puțină consultare cu colegii de coaliție, poate agrava blocajele și încordările interne. Astfel, combinația dintre nemulțumirile politice și presiunile socio-economice poate transforma în următoarele luni guvernarea într-un teren tot mai dificil pentru Bolojan, iar modul în care va gestiona aceste conflicte interne va fi decisiv pentru viitorul său în fruntea Guvernului.

Ads

„Bolojan are timp cam până prin trimestrul 2 al anului viitor”

Potrivit analistului Radu Magdin, Ilie Bolojan are șanse să reziste presiunilor politice cel puțin până în primăvara anului viitor, atunci când se estimează că vor crește tensiunile sociale. Consultantul politic este de părere că perioada critică pentru premier va fi, cel mai probabil, trimestrul al doilea al anului viitor.

„Cu siguranță va rezista cel puțin până prin primăvara anului viitor, atunci când este inevitabil să nu se acumuleze o serie de tensiuni socio-economice, indiferent de frustrările politice ale populației. Pentru că noi suntem obișnuiți cu o componentă puternică de circ politic, dar apropo de ce spuneau românii că este important la guvernare să livrezi pâine și circ, problema este când vor apăra efectele unei cantități mai mici de pâine ca resurse familiale pe masa românilor. Abia atunci nervozitatea dată de creșterea facturilor de inflație și de un trai mai scump va face de facto România mai nervoasă.

Ads

Domnul Bolojan are cu siguranță timp cam până prin trimestrul 2 al anului viitor, până prin primăvară. Ulterior, nu există, din punctul meu de vedere, garanții politice în ceea ce îl privește pe dumnealui”, a punctat Radu Magdin în analiza sa pentru Ziare.com.

„O parte din vină pentru situația actuală și pentru potențialul blocajului are legătură și cu stilul premierului”

Radu Magdin remarcă faptul că stilul de conducere al premierului și lipsa unei consultări mai ample cu partenerii de coaliție contribuie la conflictele politice și la riscul blocajelor în guvernare.

„Raportat la ideea că domnul Bolojan rezistă în fața blocajului din alianță, aș menționa faptul că o parte din vină este a domnului Bolojan. Domnul Bolojan este un operator care crede mai puțin în consultare cu colegii de coaliție și mai mult în ideea de a merge el în forță pe o parte din idei care nu par întotdeauna a fi coordonate cu sectorul privat sau a fi coordonate cu colegii de coaliție.

O parte din vină pentru situația actuală și pentru potențialul blocajului are legătură și cu stilul premierului. Pentru că rolul unui premier este să-și armonizeze totodată coaliția într-o anumită direcție, asta nu înseamnă nici să diluezi într-adevăr lucrurile cele mai importante, dar nici să joci prea în forță de multe ori cu colegii tăi, inclusiv cu demisia pe masă”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

Ads