Ce aduce politic pachetul 2 de reforme. Se configurează două scenarii: fie ruperea coaliției și altă majoritate care să dea Guvernul, fie eliminarea lui Bolojan ANALIZĂ

Autor: Monica Vasilescu
Joi, 21 August 2025, ora 03:03
502 citiri
Premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook /Guvernul României

Asumarea răspunderii pentru pachetul 2 de reforme se pregătește să aibă loc săptămâna viitoare, dar atmosfera politică este încordată. Premierul Ilie Bolojan insistă să meargă înainte cu măsurile de corectare fiscală și de eliminare a excepțiilor, însă sprijinul politic din partea partenerilor de coaliție este fragil.

În loc de solidaritate, scena politică se confruntă cu fracturi multiple, atât între PNL și PSD, cât și în interiorul partidelor. Social-democrații oscilează între a accepta pachetul de măsuri și a ieși de la guvernare, o amenințare lansată de mai multă vreme, dacă propunerile lor nu vor fi luate în seamă.

În paralel, PNL are propriile dileme și nu simte presiunea unei decizii privind un candidat comun cu USR la viitoarele alegeri pentru Primăria București, astfel că liberalii nu se grăbesc să clarifice direcția. Nicușor Dan l-a validat indirect pe Cătălin Drulă, iar într-un scrutin într-un singur tur o coalizare a dreptei devine crucială. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, unul dintre posibilii pretendenți la candidatură, a transmis că despre un candidat comun PNL-USR se va comunica abia după ce va fi stabilită data alegerilor.

În acest timp, PSD și-a radicalizat poziția, a decis să nu mai participe la ședințele de coaliție, invocând controversele privind decretarea zilei de doliu național pentru Ion Iliescu și proiectul Guvernului de suspendare a unor investiții din PNRR și programul „Anghel Saligny”. Potrivit unor surse din USR, aceste justificări sunt doar un pretext, adevăratul motiv fiind competiția internă din PSD pentru congresul din această toamnă. Indiferent însă de calculele din spatele cortinei, realitatea imediată este că absența PSD de la ședințele coaliției blochează momentan orice decizie politică, în timp ce premierul încearcă să ducă mai departe reformele asumate.

Consultantul politic Daniel Olteanu a comentat pentru Ziare.com contextul politic tensionat generat de pachetul al doilea de reforme pregătit de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Acesta urmează să fie asumat de Executiv săptămâna viitoare, însă partenerii de guvernare transmit semnale contradictorii.

„Măsuri necesare, amânate prea mult timp”

Expertul Daniel Olteanu consideră că premierul a preferat să acționeze direct, fără a ține cont de costurile politice.

„Măsurile pe care le ia premierul Bolojan în momentul de față sunt măsuri de corectare și eliminare ale unor excepții pe care statul trebuia să le aplice de multă vreme. Am fost avertizați atât de experți români, cât și de instituțiile internaționale.

Cu toate acestea, în anticiparea „super-anului electoral” 2024, prelungit până la jumătatea lui 2025, guvernele au tot amânat aceste decizii, pe considerente politice.

Ilie Bolojan s-a apucat de treabă, conștiincios și fără a ține cont de costurile politice. A angajat răspunderea Guvernului pe primul pachet de măsuri, însă a părut că aceasta a fost, mai degrabă, o asumare în nume propriu. Sprijinul politic sau mesajele de susținere de la partenerii de guvernare (și câteodată chiar de la propriul partid) au fost slabe. Măsurile luate au părut că sunt cele mai facile, care lovesc în majoritatea românilor. Reformele profunde și tăierile de privilegii încă nu s-au întâmplat. Premierul acționează tehnic, fără instinct politic sau fără a-i păsa de consecințe politice, cel puțin momentan”, a analizat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

PSD – strategie de opoziție din interiorul guvernării

Analistul politic remarcă faptul că măsurile adoptate până acum au afectat în special populația, în timp ce adevăratele reforme structurale nu au fost încă atinse.

„PSD se comportă de parcă ar fi în opoziție, încercând să recupereze capital politic. De aceea, ba participă, ba nu participă la ședințele de coaliție. E în interesul lor să facă asta, trebuie să recupereze atât finanțarea programului „Anghel Saligny” pentru primari, cât și intenția de vot pierdută. Premierul și PNL trag ponoasele”, a menționat Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

Două scenarii pentru viitorul coaliției

Analiza consultantului indică două posibile direcții pentru următoarea perioadă: ruperea coaliției și formarea unei noi majorități guvernamentale sau eliminarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier și păstrarea coaliției prin instalarea unui nou cabinet.

„Drept concluzie, se configurează două scenarii: ruperea coaliției și altă majoritate care să dea guvernul, fie eliminarea lui Bolojan și păstrarea coaliției care va da un alt cabinet.

În opinia mea, măsurile din pachetul al doilea vor fi luate. Poate și un al treilea pachet, pentru că sunt necesare. Reformele sănătoase sunt anti-privilegii, nu anti-oameni. Următoarele pachete de măsuri vor trebui să demonstreze exact asta”, a mai spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

