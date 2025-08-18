Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți

Funcționarul public ideal nu mai poate fi definit prin vechime și obediență, ci prin competență, eficiență și dorința reală de a evolua. Cu toate acestea, sistemul românesc pare blocat în reflexe vechi, în care performanța nu este evaluată, salariile nu reflectă implicarea, iar formarea profesională a fost, literalmente, suspendată prin decizie guvernamentală. În lipsa unor reforme aplicate cu criterii clare și a unei culturi a dezvoltării continue, administrația riscă să devină tot mai ineficientă și ruptă de nevoile cetățenilor. Iar fără oameni bine pregătiți și bine motivați, nicio reformă instituțională nu va avea impact real, avertizează Bogdan Fârșirotu, expert în formare profesională și președinte al Centrului de Formare APSAP.

Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat

Funcționarul public ideal ar trebui să fie rezultatul unui sistem de selecție bazat pe merit, în care să conteze ce poți demonstra într-un cadru obiectiv. O evaluare prin teste de inteligență, de logică, de adaptabilitate, de personalitate – așa cum se practică în marile companii sau în instituțiile europene prin sistemul EPSO – toate derulate pe platforme externe, independente - este un sistem de evaluare transparent, care asigură respectarea strictă a tuturor principiilor legale și etice.

Introducerea unor evaluări standardizate ale aptitudinilor cognitive și funcționale ar oferi o imagine clară asupra nivelului de pregătire și ar evidenția ariile în care sunt necesare programe de dezvoltare profesională. În acest fel, s-ar putea identifica atât punctele forte, cât și nevoile de formare, inclusiv la nivelul funcțiilor de conducere, ceea ce ar crea premisele pentru o modernizare treptată și sustenabilă a sistemului.

“Funcționarul ideal ar fi conectat la realitățile prezentului: ar avea competențe digitale reale, certificate (nu doar „presupuse”), ar vorbi cel puțin o limbă străină și ar fi deschis către învățare continuă, schimburi de bune practici și colaborări internaționale. Ar înțelege rolul său într-o administrație care trebuie să servească cetățeanul, nu să-l încurce. Iar performanța sa ar fi măsurată prin rezultate, nu prin vechime în funcție.

În esență, idealul înseamnă profesionalism fără protecție, competență fără clientelism și evaluare fără menajamente. Până nu ne asumăm asta, orice reformă e doar un exercițiu de imagine”, punctează Bogdan Fârșirotu, expert în formare profesională și președinte al Centrului de Formare APSAP.

Ce trăsături le lipsesc cel mai des angajaților din sistemul public

În opinia specialistului, le lipsesc inițiativa, eficiența și deschiderea spre schimbare, dar nu accidental, ci programatic. Lipsa inițiativei derivă dintr-un sistem în care regula nescrisă este: „nu greși și nu te expune”, iar eficiența a fost înlocuită de ritualuri birocratice. Deschiderea spre schimbare e blocată nu de lipsa dorinței declarative, ci de frica sistemică de orice deviază de la rutină. Oamenii spun că vor digitalizare, dar când vine vorba de schimbarea fluxurilor, de renunțarea la dosarul cu șină sau de învățarea unor noi proceduri, instinctul de conservare învinge. Schimbarea e acceptată doar dacă nu schimbă nimic.

“De fapt, trăsătura care lipsește cu adevărat este curajul de a evolua profesional, iar asta nu e doar responsabilitatea funcționarului. Este o problemă de sistem: nu cultivăm inițiativa, nu promovăm competența și nu sancționăm ineficiența”, completează Bogdan Fârșirotu.

Salarizarea angajaților la stat, diferențiată în funcție de performanță reală?

În lipsa unui sistem clar și funcțional de evaluare a performanței, orice tentativă de diferențiere salarială devine doar o simulare de reformă.

“Problema nu este legată, în primul rând, de nivelul salariilor, ci de absența unei culturi reale a evaluării și responsabilității. Dacă mâine s-ar implementa un sistem obiectiv, transparent și funcțional de măsurare a performanței în sectorul public, rezultatele ar fi, probabil, șocante. Am descoperi că 30-40% dintre angajați duc efectiv greul instituției, în timp ce alți 60-70% sunt pasageri bine ancorați, protejați de proceduri formale sau ambiguități legislative.

Există în sistemul public românesc foarte multe persoane extrem de competente, capabile de efort real, cu un nivel de inteligență și cultură ridicat, cu loialitate față de instituție și o dorință autentică de a contribui la îmbunătățirea organizației din care fac parte. Sunt acei oameni care investesc constant în propria dezvoltare profesională din bugetul personal, participă la cursuri și conferințe, caută soluții, își susțin colegii și reprezintă un exemplu de echilibru între profesionalism și etică”, explică Bogdan Fârșirotu pentru Ziare.com.

În opinia lui, salariile ar trebui diferențiate, cu siguranță. Dar nu înainte să fie stabilite criterii clare de performanță – rezultate, timp real de muncă, feedback de la cetățeni, respectarea termenelor, implicare în proiecte – și abia apoi să discutăm despre motivare financiară. Și când rămân doar cei care muncesc cu adevărat, veți vedea că salariile pot crește considerabil fără ca bugetul statului să resimtă un efort suplimentar - din contră. Pentru că, în sfârșit, banii se vor duce acolo unde se muncește, nu unde se mimează.

Specialistul în formare profesională spune că rămâne optimist și se așteaptă ca reformele aflate în discuție în această perioadă să aibă la bază criterii clare, ferme și nediscutabile de selecție, retenție și dezvoltare, astfel încât sistemul public să poată valorifica exact acești oameni care merită să rămână.

“Fără formare profesională continuă, administrația publică devine o structură rigidă, învechită, incapabilă să se adapteze noilor provocări. De fapt, acest concept este aplicabil oricărui sistem indiferent dacă este public sau privat. Adevărul este că, în România, nu doar că nu se investește în formare – s-a ajuns, literalmente, la interzicerea acesteia. În 2023 și 2024, formarea profesională a fost suspendată prin măsuri guvernamentale, iar în 2025, peste 80% dintre instituțiile publice centrale nu au alocat din bugetul propriu niciun leu pentru dezvoltarea profesională a angajaților”, adaugă Bogdan Fârșirotu.

Prevederile legale privind formarea continuă – există clar definite în Codul administrativ, Codul muncii, în HG-uri și strategii dar, sunt pur simbolice, atâta timp cât neîndeplinirea lor nu este sancționată în niciun fel.

Din 2020, Fundația Centrul de Formare APSAP este singura organizație privată din România care oferă, în mod constant (an de an), cursuri gratuite de perfecționare pentru angajații din administrația publică, în parteneriat cu unii dintre cei mai buni specialiști și practicieni din domeniu.

Într-un context descris mai sus în care Guvernul României a interzis finanțarea formării profesionale în 2023 și 2024, iar în 2025 peste 90% dintre instituțiile publice nu au alocat fonduri pentru acest scop, APSAP a reușit să susțină educația continuă cu resurse proprii, atrăgând deja peste 5.000 de cursanți în acest an – toate programele oferite fiind complet gratuite.

Prin acest efort independent, APSAP transmite un mesaj clar administrației publice: formarea profesională nu este un moft, ci o condiție de bază pentru reformă și eficiență instituțională. Totuși, oricâtă viziune ar exista în zona non-guvernamentală, resursele unei fundații nu pot înlocui responsabilitatea statului.

În concluzie, nu avem o cultură a formării continue, ci mai degrabă o cultură a supraviețuirii pe vechile reflexe. Fără educație, fără expunere, fără adaptare, administrația publică rămâne exact ceea ce vedem azi: o structură opacă, vulnerabilă și din ce în ce mai deconectată de la realitățile societății.

