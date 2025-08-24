Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților

În timp ce judecătorii câștigă indemnizații lunare între 10.000 și 26.000 de lei, la care se adaugă sporuri și beneficii, salariile personalului auxiliar din instanțe, ale grefierilor, rămân plafonate sau întârziate, situându-se în medie la jumătate din câștigurile magistraților, potrivit Libertatea.

Aceștia nu au voie să dețină alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice, și nu pot desfășura activități comerciale, direct sau prin interpuși.

Programul de lucru al grefierilor este adesea foarte încărcat, orele suplimentare fiind plătite uneori doar „pe hârtie”. În practică, un grefier nu lucrează strict opt ore, ci atât cât necesită dosarele și ședințele de judecată.

Un exemplu arătat de sursa citată este Dosarul FNI, judecat pe rolul Tribunalului București între 2006 și 2008, cu Ana Maria Vlas printre inculpați și mii de părți civile. Fiecare termen de judecată dura peste 12 ore, iar un singur grefier pregătea ședința și consemna manual, pe un calculator Pentium, declarațiile inculpaților, avocaților, martorilor și părților păgubite.

Chiar dacă orele suplimentare sunt teoretic plătite conform legii, banii ajung rar în buzunarele grefierilor și se transformă în restanțe greu de recuperat. În multe cazuri, chiar și când instanțele le dau dreptate, punerea în aplicare a hotărârilor durează ani de zile.

Ads

Ultimul protest spontan al grefierilor a avut loc pe 1 iulie 2025, ca reacție la ordonanța care le limitează sporul pentru condiții grele de muncă la 300 de lei pe lună. În afară de instanțele ierarhic superioare, sediile în care lucrează grefierii sunt adesea mici, la subsol, supraaglomerate și slab dotate, complicând și mai mult munca zilnică.

Cât câștigă grefierii, potrivit portalului declaratii.integritate.eu, consultat de Libertatea:

Înalta Curte de Casație și Justiție

Grefier șef ÎCCJ – 188.330 lei venit anual, 15.694 lunar

Grefier șef ÎCCJ – 169.187 de lei venit anual, 14.098 lunar

Grefier ÎCCJ – 70.625 de lei venit anual, 5.885 lunar

Grefier ÎCCJ – 69.525 de lei venit anual, 5.793 lunar

Grefier ÎCCJ – 42.579 de lei venit anual, 3.548 lunar

Curtea de Apel București

Grefier șef secție CA București – 127.215 lei venit anual, 10.601 lunar

Grefier CAB – 108.762 de lei venit anual, 9.063 lunar

Grefier CAB – 77.919 lei venit anual, 6.493 lunar

Grefier CAB – 65.899 de lei venit anual, 5.491 lunar

Ads

Grefier CAB – 34.798 de lei venit anual, 2.899 lunar

Grefier arhivar CAB – 108.123 de lei venit anual, 9.010 lunar

Grefier arhivar CAB – 98.721 de lei venit anual, 8.226 lunar

Grefier arhivar CAB – 88.179 de lei venit anual, 7.348 lunar

Grefier documentarist CAB – 101.857 de lei venit anual, 8.488 lunar

Grefier documentarist CAB – 87.663 de lei venit anual, 7305 lunar

Curtea de Apel Bacău

Grefier șef secție CA Bacău – 141.615 lei venit anual, 11.801 lunar

Grefier CA Bacău – 86.226 de lei venit anual, 7.185 lunar

Grefier CA Bacău – 83.835 de lei venit anual, 6.986 lunar

Grefier CA Bacău – 74.022 de lei venit anual, 6.168 lunar

Grefier CA Bacău – 66.560 de lei venit anual, 5.546 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 71.734 de lei venit anual, 5.977 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 69.312 lei venit anual, 5.776 lunar

Grefier documentarist CA Bacău – 87.785 de lei venit anual, 7.315 lunar.

Curtea de Apel Iași

Grefier șef secție CA Iași – 113.585 de lei venit anual, 9.465 lunar

Grefier CA Iași – 78.053 de lei venit anual, 6.504 lunar

Grefier CA Iași – 76.544 de lei venit anual, 6.378 lunar

Grefier CA Iași – 45.894 de lei venit anual, 3.824 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 71.061 de lei venit anual, 5.921 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 63.849 de lei venit anual, 5.320 lunar

Grefier documentarist CA Iași – 90.395 de lei venit anual, 7.532

Ads