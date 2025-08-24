Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 24 August 2025, ora 14:39
921 citiri
Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților
FOTO Pixabay

În timp ce judecătorii câștigă indemnizații lunare între 10.000 și 26.000 de lei, la care se adaugă sporuri și beneficii, salariile personalului auxiliar din instanțe, ale grefierilor, rămân plafonate sau întârziate, situându-se în medie la jumătate din câștigurile magistraților, potrivit Libertatea.

Aceștia nu au voie să dețină alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice, și nu pot desfășura activități comerciale, direct sau prin interpuși.

Programul de lucru al grefierilor este adesea foarte încărcat, orele suplimentare fiind plătite uneori doar „pe hârtie”. În practică, un grefier nu lucrează strict opt ore, ci atât cât necesită dosarele și ședințele de judecată.

Un exemplu arătat de sursa citată este Dosarul FNI, judecat pe rolul Tribunalului București între 2006 și 2008, cu Ana Maria Vlas printre inculpați și mii de părți civile. Fiecare termen de judecată dura peste 12 ore, iar un singur grefier pregătea ședința și consemna manual, pe un calculator Pentium, declarațiile inculpaților, avocaților, martorilor și părților păgubite.

Chiar dacă orele suplimentare sunt teoretic plătite conform legii, banii ajung rar în buzunarele grefierilor și se transformă în restanțe greu de recuperat. În multe cazuri, chiar și când instanțele le dau dreptate, punerea în aplicare a hotărârilor durează ani de zile.

Ultimul protest spontan al grefierilor a avut loc pe 1 iulie 2025, ca reacție la ordonanța care le limitează sporul pentru condiții grele de muncă la 300 de lei pe lună. În afară de instanțele ierarhic superioare, sediile în care lucrează grefierii sunt adesea mici, la subsol, supraaglomerate și slab dotate, complicând și mai mult munca zilnică.

Cât câștigă grefierii, potrivit portalului declaratii.integritate.eu, consultat de Libertatea:

Înalta Curte de Casație și Justiție

Grefier șef ÎCCJ – 188.330 lei venit anual, 15.694 lunar

Grefier șef ÎCCJ – 169.187 de lei venit anual, 14.098 lunar

Grefier ÎCCJ – 70.625 de lei venit anual, 5.885 lunar

Grefier ÎCCJ – 69.525 de lei venit anual, 5.793 lunar

Grefier ÎCCJ – 42.579 de lei venit anual, 3.548 lunar

Curtea de Apel București

Grefier șef secție CA București – 127.215 lei venit anual, 10.601 lunar

Grefier CAB – 108.762 de lei venit anual, 9.063 lunar

Grefier CAB – 77.919 lei venit anual, 6.493 lunar

Grefier CAB – 65.899 de lei venit anual, 5.491 lunar

Grefier CAB – 34.798 de lei venit anual, 2.899 lunar

Grefier arhivar CAB – 108.123 de lei venit anual, 9.010 lunar

Grefier arhivar CAB – 98.721 de lei venit anual, 8.226 lunar

Grefier arhivar CAB – 88.179 de lei venit anual, 7.348 lunar

Grefier documentarist CAB – 101.857 de lei venit anual, 8.488 lunar

Grefier documentarist CAB – 87.663 de lei venit anual, 7305 lunar

Curtea de Apel Bacău

Grefier șef secție CA Bacău – 141.615 lei venit anual, 11.801 lunar

Grefier CA Bacău – 86.226 de lei venit anual, 7.185 lunar

Grefier CA Bacău – 83.835 de lei venit anual, 6.986 lunar

Grefier CA Bacău – 74.022 de lei venit anual, 6.168 lunar

Grefier CA Bacău – 66.560 de lei venit anual, 5.546 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 71.734 de lei venit anual, 5.977 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 69.312 lei venit anual, 5.776 lunar

Grefier documentarist CA Bacău – 87.785 de lei venit anual, 7.315 lunar.

Curtea de Apel Iași

Grefier șef secție CA Iași – 113.585 de lei venit anual, 9.465 lunar

Grefier CA Iași – 78.053 de lei venit anual, 6.504 lunar

Grefier CA Iași – 76.544 de lei venit anual, 6.378 lunar

Grefier CA Iași – 45.894 de lei venit anual, 3.824 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 71.061 de lei venit anual, 5.921 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 63.849 de lei venit anual, 5.320 lunar

Grefier documentarist CA Iași – 90.395 de lei venit anual, 7.532

Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
În timp ce milioane de români sunt îndemnați să accepte măsuri de austeritate pentru „stabilitatea bugetară”, salariile uriașe din vârful companiilor de stat continuă să sfideze...
Ședință crucială la PSD înainte ca Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri fiscale
Ședință crucială la PSD înainte ca Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri fiscale
Guvernul condus de Ilie Bolojan este așteptat ca săptămâna viitoare să-și asume răspunderea în Parlament pe Pachetul 2 de măsuri fiscale, un set de reforme care vizează domenii esențiale...
#reforma, #grefieri, #salarii, #magistrati , #salariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Tiriac
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De la lider regional la actor marginal. Polonia, absentă de la discuțiile de pace privind Ucraina din cauza tensiunilor interne
  2. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în următoarele ore UPDATE
  3. Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
  4. Alina Kabaeva, femeia din umbra Kremlinului. Averea discreționară a iubitei secrete a lui Vladimir Putin
  5. Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților
  6. Polițiștii de frontieră au confiscat haine "de firmă" și parfumuri contrafăcute în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Din ce țară erau aduse
  7. Lavrov acuză Occidentul că blochează negocierile de pace pentru Ucraina: „Sperăm că aceste tentative vor eșua”
  8. Momente de groază în Râmnicu Vâlcea: Un individ a îndreptat un pistol spre o femeie, în trafic
  9. Silicon Valley, plin de oameni bogați care se consideră victime, spune Nick Clegg, fost politician britanic și strateg Meta
  10. Scenariu exploziv după război. Un general american propune trimiterea trupelor SUA în Ucraina pentru menținerea păcii