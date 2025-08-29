Concluziile consultărilor lui Ilie Bolojan cu partenerii sociali privind măsurile cuprinse în cel de-al doilea pachet de reforme

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 14:45
210 citiri
Concluziile consultărilor lui Ilie Bolojan cu partenerii sociali privind măsurile cuprinse în cel de-al doilea pachet de reforme
Guvernul României - FOTO gov.ro

Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut vineri, 29 august, consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament. În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraților, cu accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale pentru pacienți și creșterii performanței manageriale.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale și care sunt circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea personalului din administrația publică locală.

În domeniul insolvenței, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență. În ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a indemnizațiilor acestora. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.

În ceea ce privește proiectul fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate evaziunea fiscală. Partenerii sociali – sindicatele și patronatele – au transmis punctele de vedere și analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental. De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor. Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situația bugetară și dezechilibrele din sistem. ”În momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.

Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
În timp ce milioane de români sunt îndemnați să accepte măsuri de austeritate pentru „stabilitatea bugetară”, salariile uriașe din vârful companiilor de stat continuă să sfideze...
Premierul Ilie Bolojan: România va depăși greutățile momentului doar cu ajutorul oamenilor responsabili care își fac datoria în serviciul public
Premierul Ilie Bolojan: România va depăși greutățile momentului doar cu ajutorul oamenilor responsabili care își fac datoria în serviciul public
În prezența premierului Ilie Bolojan și a secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, a avut loc, astăzi, la Palatul Victoria, ceremonia de final a Programului Oficial de Internship al...
#reforma, #consultari, #ilie bolojan, #Guvernul Romaniei , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a incheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exulta: "Facem echipa mare!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
  2. Cătălin Drulă, înțepături la adresa PSD după contrele privind data alegerilor de la București: „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie” VIDEO
  3. Concluziile consultărilor lui Ilie Bolojan cu partenerii sociali privind măsurile cuprinse în cel de-al doilea pachet de reforme
  4. Nicușor Dan, o nouă vizită în Republica Moldova. De această dată în format oficial. La ce evenimente participă
  5. PSD și PNL, acuzate că au mințit în legătură cu solicitările C.E. și OCDE. Cum încearcă partidele să își mențină politrucii la companiile de stat
  6. Premierul Ilie Bolojan: România va depăși greutățile momentului doar cu ajutorul oamenilor responsabili care își fac datoria în serviciul public
  7. Război la graniță: Miniștrii români Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu participă la reuniuni informale ale UE în Copenhaga
  8. Cătălin Drulă, despre varianta candidatului comun PNL-USR: „În două tururi nu ar mai fi trebuit să facem alianțe tactice”. În ce relație este cu președintele Nicușor Dan VIDEO
  9. Aviz favorabil cu observații al Consiliului Economic și Social pentru Pachetul 2. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele și patronatele - Ce se reformează
  10. Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mailuri de amenințare. „O să vină la tine o perversă ca pe Târgu Ocna” / ”Când te reclami la poliție?”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”