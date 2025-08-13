Simonis (PSD): O reformă substanțială nu începe cu creșteri de taxe și oprirea investițiilor, ci cu cheltuielile nejustificate ale statului

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 16:28
Alfred Simonis spune că o reformă nu începe cu creșteri de taxe, ci cu cheltuielile nejustificate ale statului. Foto: Facebook/Alfred Simonis

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat că o reformă substanțială a statului nu trebuie să înceapă cu creșteri de taxe și oprirea investițiilor, ci cu cheltuielile nejustificate ale statului.

"Dacă ne dorim o reformă substanțială, nu trebuie să înceapă cu creștere de taxe sau cu oprirea investițiilor, ci trebuie să înceapă cu cheltuielile nejustificate ale statului român. Personal și în numele PSD, am încercat în mai multe dăți, atâta timp cât am fost în Parlament, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Astăzi, dacă parlamentarii nu mai au pensii speciale, este pentru că am făcut eu o lege pe care am inițiat-o, semnat-o, depus-o și adoptat-o în Parlamentul României. (...). PSD spune (coaliției de guvernare - n.r.) că dacă se vrea întoarcerea la masa negocierilor, să fie lăsate deoparte mizele politice, împărțirea funcțiilor, cum mai creștem taxele pentru unii și pentru alții, în general, nu pentru cei care nu plătesc taxele în România, ci pentru cei care plătesc oricum taxele în România (...). Deci împovărăm mediul românesc de afaceri, cu capital autohton, oprim și investiții în același moment - care din punctul nostru de vedere vor avea consecințe negative pe termen lung și au început să apară, se văd în inflație, în puterea de cumpărare", a afirmat Alfred Simonis într-o declarație pentru presă.

Fostul președinte al Camerei Deputaților a propus să se înceapă cu sinecurile, măsuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale.

El a subliniat că medicii și magistrații au situații speciale în România și că independența Justiției trebuie păstrată.

"Altfel, ne luăm 'de dușmani'. Cât au avut pensii parlamentarii, ne luam de parlamentari. Când au terminat parlamentarii, ne luăm de magistrați. Să știți că aici, eu am o poziție diferită. Și magistrații, și doctorii, de exemplu, au situații speciale în România, au niște constrângeri pe care le au cât timp exercită profesia, mai ales magistrații. Pot fi mari veniturile magistraților, mai ales unele dintre ele, însă dacă vrem un act de justiție independent, magistrații trebuie să fie mai bine plătiți. Că unii au ajuns să aibă zeci de mii de lei salarii, că au ajuns să aibă tot felul de reglementări preferențiale, că pot ieși cu pensia mai mare decât salariul brut sau așa mai departe, acestea sunt chestiuni absurde. Pe medici, i-am luat deja, îi luăm și pe magistrați 'dușmani', astfel încât să alimentăm ura socială, publică cu aceste exemple negative, nu vom face decât să ne întoarcem la o justiție care nu mai va fi independentă. Și știu cât ne-am luptat ca justiția din România să fie una independentă", a arătat Alfred Simonis.

În altă ordine de idei, el a punctat că PSD este într-o fază în care toată lumea are senzația că doar social-democrații trebuie să deconteze toate măsurile luate în ultimii 30 de ani de toate partidele care au fost la guvernare la un moment dat.

"Întrebarea 'unde ați fost în acești 30 de ani' nu ar trebui să-mi fie adresată mie. Eu am vârsta de 40 de ani. Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintașii unui partid sau ai altuia. Eu pot să vă spun, ca persoană, că îmi doresc reforme, pe care le-am implementat la Consiliul Județean Timiș cu succes, fără să cresc taxe înainte, fără să angajăm sinecuriști în paralel pe alte structuri și fără să o fac doar pentru imagine, cum se pare că se întâmplă în această perioadă", a explicat Alfred Simonis.

El a răspuns astfel unei întrebări a presei despre o recentă afirmație a liderului AUR, George Simion, potrivit căreia "PSD are ocazia să se întoarcă cu fața către popor".

"Domnul Simion nu poate vorbi în numele unui popor în niciun fel. S-a văzut asta și la alegerile pe care le-a pierdut cu diferență imensă în fața unui Nicușor Dan. Nu știu de ce se erijează domnia sa și alții în ceea ce își dorește poporul, pentru că poporul s-a exprimat la vot. Prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. Partidul Social Democrat e un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut și aceasta la vot. Am câștigat alegerile parlamentare. Nu pe cele prezidențiale. Le-am pierdut pe cele în care au candidat reprezentanți ai partidului. Cu alte cuvinte, nu sunt atent la ce spune domnul Simion", a răspuns Alfred Simonis.

