Detașările în sectorul public, interzise până la finalul lui 2026. Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care propune suspendarea, până la 31 decembrie 2026, a detașărilor funcționarilor publici și ale personalului contractual în toate autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare sau de subordonare, potrivit unui document consultat de Economedia.

Conform proiectului, conducătorii instituțiilor publice vor fi obligați ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, să dispună încetarea detașărilor în derulare. Șefii instituțiilor unde se află angajați detașați vor trebui să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea, iar în caz afirmativ să inițieze procedurile de transfer pe posturile vacante ocupate temporar. Termenul pentru aceste demersuri este de 30 de zile.

Măsura se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual. Proiectul prevede însă excepții: detașările în organisme sau instituții internaționale, pentru o perioadă de maximum doi ani dacă sunt realizate la cererea salariatului sau pe întreaga durată a misiunii dacă sunt solicitate de instituția publică.

Actul normativ mai stipulează că autoritățile trebuie să identifice rapid posturile prioritare pentru ocupare și să demareze transferurile în interes de serviciu pentru personalul contractual eligibil.

Prevederile ordonanței vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Măsura vine în contextul în care Executivul a anunțat intenția de a limita mobilitatea excesivă a angajaților din sectorul public și de a încuraja ocuparea posturilor prin concursuri transparente și proceduri clare de transfer.

