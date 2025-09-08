Guvernul marelui eșec sau Guvernul marilor reforme? Scenariile unui analist politic ANALIZĂ

România traversează o perioadă dificilă, cu presiuni economice mari, tensiuni politice în creștere și un orizont care depinde de livrarea reformelor promise. În acest context, analistul politic și consultantul de strategie Alexandru Coita consideră că țara noastră are de ales între două drumuri radical diferite: unul al stagnării și eșecului, marcat de crize și populism, și altul al curajului și al reformelor autentice, capabil să recâștige credibilitatea externă și să pună România pe o traiectorie stabilă. De modul în care premierul Ilie Bolojan și actuala coaliție vor gestiona această fereastră îngustă de oportunitate depinde nu doar succesul guvernării, ci și direcția pe termen lung a statului român, potrivit expertului Alexandru Coita.

Scenariul A – Debarcarea

Potrivit analistului politic, PSD ar putea alege să blocheze reforma administrativă și să dilueze pachetele de măsuri, așteptând momentul potrivit pentru a rupe coaliția.

„GUVERNUL MARELUI EȘEC SAU GUVERNUL MARILOR REFORME? Avem două scenarii pe masă și o fereastră de oportunitate îngustă. De alegerea pe care o facem va depinde — mai mult decât rezultă azi din discursurile politicienilor — viitorul României. Scenariul A – Debarcarea. PSD blochează reforma administrativă, diluează pachetele, așteaptă numirile la servicii și momentul optim pentru a tăia cordonul ombilical. Când costul austerității se simte cel mai acut, plusează cu o moțiune a empatiei și resetăm ceasul. Rezultatul? Credibilitate sub semnul întrebării, risc de criză majoră, risc de derapaje populiste, bani europeni în suspensie, eșec al reformelor,” este analiza lui Alexandru Coita.

Scenariul B – Stabilizarea prin Reformă

Alternativa este ca premierul Ilie Bolojan să-și asigure majorități flexibile și să livreze un pachet complet de reforme: administrație, companii de stat, combaterea evaziunii și digitalizare. Disputa ar trebui mutată din registrul „austeritate vs. bunăstare” către „privilegii vs. echitate”, a explicat consultantul politic.

„Scenariul B – Stabilizarea prin Reformă. Bolojan își securizează majorități punctuale, livrează pachetul complet (administrație, companii de stat, evaziune, digital), își asumă comunicarea la milimetru și mută disputa din zona „austeritate vs. bunăstare” în „privilegii vs. echitate”.

Rezultatul?

Deficit pe traiectorie descendentă, fonduri europene deblocate, credibilitate recâștigată. Ce poate face diferența? Nu doar conținutul reformei, ci arhitectura comunicării. Dacă vrei să câștigi bătălia, trebuie să comanzi și câmpul vizual, și ritmul, și limbajul. Trebuie să setezi agenda.

Ce are de făcut Bolojan acum.

1) Numește un Vicepremier - Purtător de Răspuns. Un comunicator excelent, cu abordare fresh, capabil să vorbească și cu „opoziția din interior” (sistem, teritoriu, sindicate) și cu opoziția parlamentară.

Mandat: să devină fața executivă a marilor reforme, să dea context, să înghită loviturile, să țină pulsul public.

2) Lansează operațiunea de mega-PR: „Guvernul Marilor Reforme”. Nu un slogan. Un ecosistem. - Identitate vizuală: stemă minimală + tricolor discret, font tehnic curat, paletă „navy & silver” cu accente de verde pentru eficiență. - KPI board public: 8 indicatori, actualizați săptămânal: deficit (% PIB), venituri colectate (+ mld. lei), posturi administrative comasate/eliminate, timp mediu de autorizare (-%), achiziții digitalizate (%), dosare mari de evaziune trimise în instanță, proiecte locale finanțate din economii (#), jaloane PNRR bifate. - Milestone timeline: trimestrial — ce am promis / ce am livrat / ce urmează (cu date fixe). - Harta Reformei: interactivă, pe județe — ce s-a optimizat, ce economii merg înapoi în comunitate și în ce proiecte concrete.

3) Produs digital complet — transparență radicală. 1 Site: guvernulmarilorreforme.ro — dashboard live, rapoarte PDF, Q&A cu cetățenii, secțiune „Bani din birocrație → investiții locale”. - App mobil „Reforma”: notificări la fiecare milestone, verifici stadiul proiectelor din orașul tău, trimiți sesizări, votezi priorități locale (consultare neobligatorie, dar vizibilă). - Raport săptămânal de 2 pagini („Reforma pe scurt”) — publicat vineri 12:00; briefing lunar la Guvern cu presa, sindicate, patronate.

4) Narațiune clară, repetată la nesfârșit. „Tăiem privilegii, nu drepturi. Reducem risipa, nu investițiile. Banii economisiți merg în drumuri, școli, spitale — la voi, nu la noi.” Fiecare critică primește un număr și un exemplu vizibil. Fără tehnicism steril, fără vinovății difuze.

5) Pachet social inteligent (anti-cinism). Reconversie și plasă de siguranță pentru angajații afectați din administrație (vouchere de re-calificare, job-matching în privat), protecție țintită pentru categorii vulnerabile. Taie „răul gras”, nu fibra.

6) Politică de coaliție pe reguli noi. Calendar bătut în cuie, „linii roșii” asumate public, negociere la vedere pe marile articole. Opoziției i se oferă victorii limitate, dar reale (anticorupție pe evaziune mare, termene pe digitalizare), în schimbul votului la capitole-cheie. Ilie Bolojan are în față o alegere simplă și grea: ori intră până la capăt în logica „Guvernului Marilor Reforme” — cu cifre, cu transparență, cu un Vicepremier care respiră comunicare — ori lasă narativul pe mâna altora și acceptă uzura. Dacă vrem să ieșim din cercul vicios al improvizației, trebuie să livrăm, să arătăm și să convingem. Nu doar să anunțăm”. Restul e zgomot”, a scris Alexandru Coita pe Facebook.

