Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut referiri și la reforma administrației publice locale, anunțând că următorul pas în acest proces îl reprezintă diminuarea cheltuielilor structurale din sistem.

„Așa cum știți, acest pachet pe administrație nu a intrat în ultima asumare de răspundere și, cu toate că e un pachet important care face administrația mai eficientă, crește capacitatea ei de a-și face datoria și de a fi factor de responsabilitate, sprijină descentralizarea și autonomia locală, fără reducerea de cheltuieli, el e incomplet”, a declarat premierul Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că, în prezent, există două tipuri majore de cheltuieli: cele structurale, recurente, cum sunt salariile celor aproximativ 130.000 de angajați din administrația locală și centrală, și alte tipuri de cheltuieli, variabile, legate de proiecte și funcționarea instituțiilor.

„Indiferent dacă au norma încărcată, dacă lucrează sau nu, dacă sunt sau nu profesioniști, salariile și cheltuielile trebuie asigurate. Și aceasta e o cheltuială structurală. Reducerea acestei cheltuieli e vitală pentru a avea o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile”, a subliniat Bolojan.

Oficialul a menționat că, în cadrul discuțiilor s-au analizat mai multe soluții pentru diminuarea aparatului administrativ, însă a subliniat că obiectivul principal nu este austeritatea, ci creșterea eficienței și responsabilității autorităților publice.

Reforma administrației publice locale urmează să fie detaliată într-un nou pachet legislativ pe care Guvernul îl pregătește pentru perioada următoare.

