Începe "marea comasare" a instituțiilor statului. Care sunt primele două care vor fuziona. Anunțul ministrului Muncii

FOTO Facebook/Petre Florin Manole

La doar două zile după ce Ilie Bolojan a anunțat că, pentru a reduce risipa guvernamentală, vor urma fuziuni de instituții centrale, Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat care sunt primele două astfel de instituții care vor fi comasate.

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona, pentru un răspuns mai puternic și mai bine organizat în sprijinul victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane, a anunțat, vineri, 29 august, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

'Nu unificăm instituții, ci ne unim forțele pentru a proteja mai bine vieți! Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea Ministerului Muncii. Nu reducem resursele sau personalul, îmi doresc doar un răspuns mai puternic și mai bine organizat în sprijinul victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane. Avem nevoie de un cadru legal pentru a putea avea centre care să ofere servicii necesare victimelor traficului de persoane, care astăzi sunt inexistente', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că această fuziune înseamnă asumarea unei responsabilități clare de către stat, respectiv aceea de a construi o structură care să fie prezentă atunci când victimele au nevoie cel mai mult de ajutor.

'Este o datorie morală și umană să ne asigurăm că femeile, copiii sau oricine trece printr-o experiență traumatică nu rămâne singur și primește sprijin real, rapid și eficient. Suntem în etapa de consultare și vom continua dialogul deschis. Le mulțumesc tuturor ONG-ruilor care au participat la discuții. Pentru mine, expertiza lor este esențială în tot acest proces și premergător fuziunii, dar și după ce aceasta va avea loc', a adăugat Florin Manole.

