Instituția ocolită de reforme: a devenit refugiu pentru pile politice și relații de familie

În plin proces de restructurare a instituțiilor statului, Curtea de Conturi a României rămâne protejată de valul reformelor. Instituția, care verifică legalitatea, conformitatea și oportunitatea administrării fondurilor și patrimoniului public, este populată de zeci de rude și angajări politice, ridicând semne de întrebare privind transparența și eficiența, potrivit presshub.ro.

Angajări cu legături politice

Printre acestea se numără Laura Mihaela Moagher, fost deputat și senator PSD de Prahova până în 2024, angajată a Curții de Conturi, care pe rețelele sociale laudă mandatul foștilor președinți Mihai Busuioc și Mirela Călugăreanu, actuala conducătoare a instituției. În ianuarie 2025, Moagher s-a angajat și la SC Hidro Prahova, operator regional de apă.

Roxana Teodora Stănescu Cozmanciuc, soția deputatului PNL Mugurel Corneliu Cozmanciuc și fina fostului ministru Relu Fenechiu, a deținut funcții în Ministerul Mediului și Garda Financiară, iar ulterior a lucrat în Ministerul Transporturilor și la Inspecția Judiciară, înainte de a fi angajată la Curtea de Conturi.

Elvira Tunaru, soția vicepreședintelui Autorității de Audit Florin Tunaru, lucrează la cabinetul vicepreședintelui Ion Mocioalcă. Înainte de aceasta, Tunaru a ocupat funcții de conducere în Direcțiile de Asistență Socială din Teleorman și Brașov.

Majoritatea acestor angajați sunt personal contractual la cabinetul vicepreședintelui Ion Mocioalcă și nu și-au depus declarațiile de avere, deși sunt plătiți din bugetul Curții de Conturi. Solicitările privind numărul consilierilor personali la cabinetul președintelui și al fiecărui vicepreședinte au rămas fără răspuns, semn al lipsei de transparență.

Promovări și sinecuri

La Camera de Conturi Dolj, după pensionarea auditorului Gheorghe Păun, în locul său a fost promovată Iuliana Popescu, apropiată a Olguței Vasilescu, fost primar al Craiovei.

Curtea de Conturi este condusă de Mirela Călugăreanu, fostă șefă ANAF, iar vicepreședinții sunt Lucian Ovidiu Heiuș și Ion Mocioalcă, acesta din urmă având un trecut controversat. Potrivit Presshub, DNA a clasat dosarul său cu patru zile înainte ca Parlamentul să-l numească vicepreședinte al Curții de Conturi.

