Instituția ocolită de reforme: a devenit refugiu pentru pile politice și relații de familie

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:59
644 citiri
Instituția ocolită de reforme: a devenit refugiu pentru pile politice și relații de familie
FOTO /Hepta

În plin proces de restructurare a instituțiilor statului, Curtea de Conturi a României rămâne protejată de valul reformelor. Instituția, care verifică legalitatea, conformitatea și oportunitatea administrării fondurilor și patrimoniului public, este populată de zeci de rude și angajări politice, ridicând semne de întrebare privind transparența și eficiența, potrivit presshub.ro.

Angajări cu legături politice

Printre acestea se numără Laura Mihaela Moagher, fost deputat și senator PSD de Prahova până în 2024, angajată a Curții de Conturi, care pe rețelele sociale laudă mandatul foștilor președinți Mihai Busuioc și Mirela Călugăreanu, actuala conducătoare a instituției. În ianuarie 2025, Moagher s-a angajat și la SC Hidro Prahova, operator regional de apă.

Roxana Teodora Stănescu Cozmanciuc, soția deputatului PNL Mugurel Corneliu Cozmanciuc și fina fostului ministru Relu Fenechiu, a deținut funcții în Ministerul Mediului și Garda Financiară, iar ulterior a lucrat în Ministerul Transporturilor și la Inspecția Judiciară, înainte de a fi angajată la Curtea de Conturi.

Elvira Tunaru, soția vicepreședintelui Autorității de Audit Florin Tunaru, lucrează la cabinetul vicepreședintelui Ion Mocioalcă. Înainte de aceasta, Tunaru a ocupat funcții de conducere în Direcțiile de Asistență Socială din Teleorman și Brașov.

Majoritatea acestor angajați sunt personal contractual la cabinetul vicepreședintelui Ion Mocioalcă și nu și-au depus declarațiile de avere, deși sunt plătiți din bugetul Curții de Conturi. Solicitările privind numărul consilierilor personali la cabinetul președintelui și al fiecărui vicepreședinte au rămas fără răspuns, semn al lipsei de transparență.

Promovări și sinecuri

La Camera de Conturi Dolj, după pensionarea auditorului Gheorghe Păun, în locul său a fost promovată Iuliana Popescu, apropiată a Olguței Vasilescu, fost primar al Craiovei.

Curtea de Conturi este condusă de Mirela Călugăreanu, fostă șefă ANAF, iar vicepreședinții sunt Lucian Ovidiu Heiuș și Ion Mocioalcă, acesta din urmă având un trecut controversat. Potrivit Presshub, DNA a clasat dosarul său cu patru zile înainte ca Parlamentul să-l numească vicepreședinte al Curții de Conturi.

Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Camerei Deputaților, deputatul Marius Budăi, și senatorul Victoria Stoiciu, au susținut declarații de presă luni,...
Lider USR, despre pachetul 2 de reforme: „Aceste legi lasă gust amar pentru foarte mulți români”
Lider USR, despre pachetul 2 de reforme: „Aceste legi lasă gust amar pentru foarte mulți români”
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat luni, 8 septembrie, că este important ca legile adoptate recent să intre cât mai repede în vigoare, inclusiv legea privind pensiile...
#reforma, #pile, #curtea de conturi , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
OUT de la nationala! L-au dat afara dupa 0-5 in preliminariile Cupei Mondiale 2026

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fascinația puterii învinge suveranismul: O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL
  2. De ce e periculos să fie izolat AUR în opoziție?
  3. Instituția ocolită de reforme: a devenit refugiu pentru pile politice și relații de familie
  4. Drulă îl provoacă pe Grindeanu: „Hai la o plimbare prin București să afli ce vor oamenii: alegeri cât mai repede”
  5. AUR anunță încă o moțiune pentru Cabinetul Bolojan: „Guvernul îngroapă învățământul românesc”
  6. Întâlnire strategică la Palatul Victoria: Premierul Bolojan a prezentat pachetele de măsuri menite să câștige încrederea investitorilor internaționali
  7. Liderul senatorilor USR: "Nici PSD nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne niște măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august"
  8. PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO
  9. Marcel Ciolacu explică cum a cheltuit fondul de rezervă al Guvernului. "Acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru"
  10. Elena Udrea recunoaște că a fost audiată în dosarul generalilor SRI Coldea și Dumbravă. Mărturia fostului ministru ar putea cântări greu în anchetă