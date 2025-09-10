Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare administrativă: „Nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”

Societatea civilă și opoziția cer de la Guvernul Bolojan nu doar ridicări de taxe și de impozite, ci și economisirea banului public, prin reducerea cheltuielilor din administrație. 2026 ar putea fi un an ce ar putea genera astfel de acțiuni, din partea Executivului.

În opinia analistului economic Adrian Negrescu, 2026 va fi „anul reformelor administrative”.

„2026, din punctul meu de vedere, va fi anul reformelor administrative, anul în care România trebuie să fie reorganizată din punct de vedere administrativ, tot prin județe, așa cum este în momentul de față - pentru că nu e nevoie de un referendum, în vederea modificării Constituției, din moment ce scrie clar că România este organizată pe județe și nu scrie câte. Deși probabil că vom asista la o reorganizare teritorială, la o reorganizare a instituțiilor publice, la desființări de instituții de control, comasări de autorități ale statului, care în momentul de față nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”, a declarat economistul, pentru Ziare.com.

Analistul economic se așteaptă atât la desființări de instituții publice, cât și la comasări. În opinia lui Negrescu, vizate de reformă trebuie să fie neapărat inspectoratele școlare și prefecturile, entități binecunoscute ca fiind suprapopulate de membri de partid.

„Mă aștept la o comasare a autorităților de autorizare precum ANCOM, ANRE, ASF, mă aștept la desființarea multor companii ale statului care nu sunt altceva decât niște fabrici de salarii în momentul de față și mă aștept cel puțin în domeniul educației la desființarea inspectoratelor școlare, care din punctul meu de vedere, au doar un rol simbolic, alături de case ale corpului didactic și tot felul de centre de perfecționare a cadrelor didactice, care sunt niște fabrici de bani.

Ads

Totodată, mă aștept ca guvernul să renunțe la prefecturi și cred că este nevoie să renunțăm la formatul prefecturilor, din moment ce avem primării și consilii județene cu oameni aleși de popor, instituții care trebuie să preia prerogativele la nivel local și să asigure o dezvoltare regională în funcție de abilitățile fiecărei autorități ce a fost aleasă, nu a unor oameni trimiși de la București”, a declarat Adrian Negrescu.

Politicienii de la putere, care au împreună 70% nu ar avea, teoretic, nicio opreliște în a realiza reformele mult discutate și așteptate de societate. Mai mult decât atât, Comisia Europeană stă cu lupa pe guvernanți.

„Probabil după ce vom ieși din zona aceasta de austeritate pe care o vedem în momentul de față, pachetele 1, 2 și 3, dacă se menține această coaliție guvernamentală, cu o majoritate de 70% vom asista și la închiderea acestor mii de instituții care nu sunt altceva decât niște centre de protecție socială, care nu oferă nimic raportat la realitatea socială, economică, administrativă, niște construcții care țin de trecutul României și nici de prezent sau de viitor.

Ads

România trebuie să taie în carne vie, pentru că are un acord cu Comisia Europeană, de reducere a deficitului bugetar în următorii șapte ani, de care va trebui să se țină. Suntem singura țară din Europa monitorizată în privința performanțelor financiare. Din această perspectivă, politicienii, de voie, de nevoie, vor trebui să facă reforme, iar anul 2026, din punctul meu de vedere, va fi cel în care se vor face astfel de restructurări în funcționarea statului, având în vedere anii următori, probabil, vor fi marcați de perspectivele calendarului electoral”, a mai declarat Adrian Negrescu.

Fost ministru al Economiei: „Nu e nevoie de o puzderie întreagă de agenții”

Claudiu Năsui a declarat pentru Ziare.com faptul că nici măcar ministerul pe care l-a condus, cel al Economiei, nu este indispensabil.

„Sigur că se pot desființa agenții și ministere. Iată un exemplu, nu este nevoie de un minister al Economiei. O spun în cunoștință de cauză, este o instituție pe care am condus-o timp de opt luni. 90% din activitatea Ministerului Economiei este gestiunea unor companii, majoritatea găuri negre și scheme de afaceri pe banii statului, care nu ar trebui să existe. Aceste companii ar putea fi privatizate”, a explicat Năsui.

Ads

Reforma trebuie făcută cu fermitate, rapid, este de părere fostul ministru.

„În cazul României, putem avea o schemă cu 12 ministere, foarte ușor. De asemenea, nu e nevoie de o puzderie întreagă de agenții. Cu cât timp lași mai mult acești băieți în funcții publice, cu atât se adaptează mai mult. Deci trebuie acționat imediat. Ori faci reforma, ori nu o faci. Javier Milei, președintele Argentinei, a făcut-o într-un an. Astfel, a adus datoria publică de la 150% din PIB, la 90% din PIB”, a explicat economistul.

Tot felul de institute și agenții și-ar putea transfera atribuțiile către alte instituții, iar bugetul statului ar putea respira ușurat, este de părere Claudiu Năsui.

„Institutul Levantului (n.r. - condus de către Emil Constantinescu) nu-și justifică activitatea, plus alte institute, create la comandă, pentru diverși oficiali sau foști oficiali ai statului, care trebuie să se retragă glorios. Alte instituții care trebuie desființate: CNCD, ANES, Agenția Națională pentru Romi - romii trebuie să fie tratați în mod egal cu ceilalți, total de acord, nu trebuie să existe discriminare, dar nu e nevoie de agenție pentru așa ceva. Eu sunt eminamente liberal, dar dacă mâine statul spune că va trebui să facem ‘Agenția pentru Liberalism’, mă voi opune. Nu doresc nici ‘Agenția pentru Români’”, a comentat fostul ministru.

Totodată, în opinia lui Claudiu Năsui, reforma administrativ-teritorială este obligatorie.

„De asemenea, în ceea ce privește administrația publică locală, este nevoie de o reformă administrativ-teritorială”, a concluzionat economistul.

Ads