Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță că începe reforma instituțiilor din subordine, prima structură vizată fiind Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acționar unic este Casa Națională de Pensii Publice. Va fi desființată funcția de director general adjunct, conducerea societății „TBRCM” SA urmând să fie asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat. De asemenea, numărul membrilor Consiliului de administrație se reduce de la 5 la 3.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale face primul pas pentru eficientizarea cheltuielilor bugetare și eliminarea risipei fondurilor publice și demarează reorganizarea instituțiilor aflate în subordine. Prima structură vizată de acest amplu proces de reformă administrativă este Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acționar unic este Casa Națională de Pensii Publice”, anunță, vineri, Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Concret, se desființează funcția de director general adjunct, iar conducerea societății „TBRCM” SA va fi asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat.

În același timp, numărul membrilor Consiliului de administrație se reduce de la 5 la 3, măsurile urmărind simplificarea structurii de conducere și eficientizarea procesului decizional.

„Am început procesul de reorganizare a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, cu un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor care nu se justifică, eliminarea structurilor redundante și utilizarea responsabilă a banilor publici. Nu putem vorbi despre eficiență în administrație fără să ne uităm cu atenție la modul în care sunt organizate instituțiile și la costurile pe care le generează structurile de conducere. Prima măsură vizează TBRCM SA. Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societății și reducem cheltuielile cu indemnizațiile. Reforma nu se oprește aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcție și fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală și prin rezultate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre - Florin Manole.

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Aceste măsuri au ca scop eliminarea cheltuielilor nejustificate cu indemnizațiile, în contextul în care actuala structură organizatorică și de conducere a societății cuprinde funcții redundante sau funcții fără un obiect de activitate., precizează reprezentanții instituției.

În același timp, se urmărește menținerea echilibrelor bugetare ale societății pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung, precum și a stabilității economice.

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Guvernul își propune să își asume răspunderea, până la 15 martie, pe proiecte precum restructurarea companiilor de stat și reorganizarea administrativă.

El a admis că restructurarea companiilor de stat este un proiect mai simplu decât reorganizarea administrativă, explicând că e posibil ca cele două proiecte să nu avanseze în același ritm.

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