Lider USR, despre pachetul 2 de reforme: „Aceste legi lasă gust amar pentru foarte mulți români”

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat luni, 8 septembrie, că este important ca legile adoptate recent să intre cât mai repede în vigoare, inclusiv legea privind pensiile magistraților, care urmează să fie analizată de Curtea Constituțională.

Potrivit acestuia, măsurile legislative sunt esențiale pentru reducerea deficitului fiscal, chiar dacă pentru mulți români efectele resimțite pot fi neplăcute.

„E bine că, după ședința maraton de ieri, moțiunile au fost respinse; aceste legi ar trebui să intre cât mai repede în vigoare și am încrederea că inclusiv legea cu pensiile magistraților va trece de CCR, astfel încât vor putea să aibă efect asupra deficitului fiscal cât se podea de repede în puținele luni care ne-au mai rămas până la 31 decembrie.

Însă, trebuie spus apăsat că, pentru foarte mulți români, aceste legi nu lasă decât mai degrabă gust amar. Să nu uităm că suntem țara cu 30,59% gaură la încasarea TVA-ului; suntem într-un spațiu în care media Uniunii Europene e undeva la 6%. Să nu uităm că suntem țara în care jurnaliști de investigație, precum cei de la Recorder, ne arată că în România companii pot să fie furate, pot să mintă, pot să-i mintă pe furnizori, pot să-i mintă pe clienți și pare că trăim în țara nimănui.

Nimănui nu-i pasă. Nu e suficient ce se întâmplă astăzi; avem nevoie și de măsuri de reformă. Deci eu cred că, în zilele următoare, reforma trebuie să continue; reparațiile trebuie să continue, chiar dacă niște băieți deștepți din zona economică sau din zona de energie continuă să lase România fără bani.

Ads

Din perspectiva lucrurilor pe care știu că le are Guvernul în pregătire, știți foarte bine, va fi tăierea aceea, pachetul 6, tăierea cheltuielilor din administrația publică locală; asta va fi una dintre temele principale de interes; se discută despre continuarea desființărilor unor instituții sau a comasărilor de alte instituții tocmai pentru a continua diminuarea cheltuielilor salariale sau eliminarea cheltuielilor inutile, inclusiv salariale; cumulul pensiei cu salariul la stat trebuie văzut dacă asta se poate face constituțional doar la stat sau trebuie făcut în toate domeniile; o să fie mai multe lucruri, mai multe discuții tehnice”, a declarat Ștefan Pălărie.

Încearcă PSD în momentul de față o temporizare a măsurilor pe zona administrației publice locale?

Ads

Senatorul USR a precizat că reforma trebuie să includă și stimularea mediului de afaceri, însă ritmul și colaborarea între partidele din coaliție au fost influențate de diverse întârzieri, inclusiv de evenimente recente precum doliu național.

„Sigur, nu o să mă puneți să speculez legat de, mă rog, o legătură între Congresul Intern PSD și măsurile pe care țara trebuie să le ducă la capăt. Eu cred că, exact cum, să folosesc aceeași sintagmă, nici PSD-ul nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne niște măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august, dacă vă aduceți aminte. Nu am nicio emoție și, cum vă spuneam, am speranța și optimismul că inclusiv pensiile magistraților vor trece cu bine de CCR”, a afirmat Pălărie.

Pensiile magistraților și Justiția

Referitor la legea pensiilor magistraților, liderul senatorilor USR a spus că opoziția ICCJ nu trebuie interpretată ca o răzbunare, ci ca o apărare a beneficiilor actuale ale magistraților. Ștefan Pălărie a criticat, însă, nivelul pensiilor, considerând că ieșirea la pensie la 48 de ani reprezintă o anomalie comparativ cu standardele europene.

Ads

„ICCJ, știți foarte bine, că a mai sesizat de-a lungul timpului legi pe neconstituționalitate. Evident că, în ochii cetățenilor, în momentul de față, pensia medie din magistratură este absolut revoltătoare; și de acolo pornim. Iar în această situație, putem citi cu ușurință faptul că magistrații se opun cu orice preț pierderii acestor beneficii pe care le au, nu doar cele din prezent sau cele care au ieșit deja la pensie, dar și cei care vor ieși la pensie în viitor. Nu vreau să declanșez un război cu justiția; nu cred că este ceea ce avem nevoie astăzi, dar, încă o dată, acele grafice care arătau ieșirea la pensie la 48 de ani din România sunt o anomalie comparativă cu orice altă țară europeană”, a mai menționat parlamentarul.

Coaliția și termenele reformei

Întrebat despre negocierile în coaliție privind reducerea cheltuielilor la nivel local, Ștefan Pălărie a reiterat că grupul de lucru interpartinic va finaliza propunerile până la sfârșitul săptămânii. De asemenea, a subliniat că până pe 15 septembrie trebuie ajuns la un consens; altfel, PSD riscă să-și piardă credibilitatea în ceea ce privește angajamentul pentru reforme.

Ads