Programul „Anghel Saligny”, linie roșie pentru PSD. Sorin Grindeanu: „Urăsc să discutăm de decizii luate din pix”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 28 iulie, că programul „Anghel Saligny” reprezintă o linie roșie pentru Partidul Social Democrat și că investițiile derulate prin acest program național trebuie să continue. Aflat la o întâlnire cu reprezentanți ai consiliilor județene și primari social-democrați din județele fără conduceri PSD, Sorin Grindeanu a invocat importanța infrastructurii de bază pentru comunitățile mici și medii din România.

„Nu e politică să nu ai apă sau drum într-o comunitate, ține de un standard de viață absolut necesar pentru România anului 2025”, a afirmat liderul PSD, adăugând că discuțiile pe această temă trebuie să fie tehnice, nu politice.

Grindeanu a anunțat că miercuri va avea loc o întâlnire a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) cu premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia vor fi discutate investițiile aflate în derulare prin „Anghel Saligny”. În acest sens, social-democrații lucrează la un document tehnic care să susțină continuarea proiectelor de infrastructură esențială: apă, canalizare, gaze și drumuri.

„Eu urăsc să discutăm de decizii luate din pix, pe repede înainte și pe procente. (...) Poate sunt instituții unde poți să reduci 50%, în altele poți 5%, deci trebuie discutate proiect cu proiect. Sunt unele proiecte de drumuri, de exemplu, care sunt undeva la stadiul financiar de 75 - 76%, n-au mai facturat nimic din aprilie companiile respective, că nu s-a plătit de la Ministerul Dezvoltării, dar stadiul fizic real al acelui proiect este de peste 90%. (...) Este timp, pentru că vorbim de rectificare”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD susține asumarea răspunderii, dar cu condiții

Un al doilea subiect important abordat de Sorin Grindeanu a fost legat de al doilea pachet de măsuri fiscale. El a reiterat disponibilitatea PSD pentru o nouă asumare a răspunderii guvernamentale, dar a precizat că aceasta ar trebui să vizeze exclusiv eliminarea privilegiilor. În ceea ce privește alte măsuri fiscale, liderul social-democrat a pledat pentru o abordare echilibrată și bine fundamentată, cu implicarea tuturor ministerelor.

„Am spus - și toată lumea a fost de acord - că o nouă asumare de răspundere ar trebui să fie abordată altcumva și de asemenea toată lumea a fost de acord cu propunerea pe care am făcut-o. Putem să facem mâine o asumare de răspundere pe eliminarea privilegiilor de toate tipurile. (...) Și PSD este dispus să intre rapid în acest proces de asumare a răspunderii pe eliminarea privilegiilor. Pe partea de alte măsuri fiscale - aici lucrurile ar trebui să fie mai așezate. Cum? În primul rând, suntem într-o perioadă în care discutăm de rectificare bugetară, la care Ministerul Finanțelor, domnul Nazare, a început să lucreze și unde e nevoie de o discuție cu toate ministerele - să știm ceea ce ne propunem până la sfârșitul anului, astfel încât să ne atingem toate țintele macroeconomice. De acolo încolo, discutăm de măsuri fiscale din pachetul doi. (...) Am avut vineri o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și am transmis un set de propuneri către dânșii”, a adăugat liderul PSD.

El a mai spus că „ordinea corectă a lucrurilor este următoarea: ”Discutăm despre rectificare, ce sume de bani avem disponibile, ministrul Finanțelor închide discuțiile la Comisia Europeană legate de deficit. Deci, construim această rectificare având datele reale pe masă, după care vorbim de eventualele măsuri fiscale din pachetul doi, unele care pot să aibă efect inclusiv până la sfârșitul anului și prin care vedem ce economii se fac, astfel încât "Anghel Saligny" să continue. Asta e linia PSD - e o linie roșie”, a explicat Grindeanu.

El a subliniat că ordinea firească este: întâi rectificarea, apoi măsurile fiscale, astfel încât să se asigure continuitatea proiectelor din „Anghel Saligny”, program pe care PSD îl consideră esențial pentru dezvoltarea comunităților locale.

