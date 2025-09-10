Machiavelism la guvernare: cine ar putea abandona coaliția – „Ar trebui să ne așteptăm să vedem unul, doi miniștri plecați până la finalul anului”

La doar patru luni de la alegerile generale, coaliția de guvernare se află deja într-un punct critic, iar imaginea Puterii începe să se degradeze sub presiunea conflictelor interne. Tensiunile sunt evidente la toate nivelurile: Președintele Nicușor Dan s-a situat în mod deschis în dezacord cu premierul Ilie Bolojan pe mai multe teme cheie, semnalând fragilitatea coeziunii executive. În același timp, PSD, partid majoritar în coaliție, pare să fi inventat o opoziție internă la propriul Guvern, generând conflicte atât cu PNL, cât și cu USR.

Dinamica internă a coaliției nu este deloc simplă. Între PNL și PSD există tensiuni constante legate de proiectele locale și de nemulțumirile primarilor, iar relația dintre USR și PSD se caracterizează printr-un amestec de rivalitate și reticență la compromis. În acest context, apar întrebări legitime: de ce arată Puterea atât de fragilă la mai puțin de patru luni de la alegeri? Cât timp mai poate funcționa un guvern într-un astfel de stil, marcat de conflicte și negocieri permanente? Și, poate cea mai importantă întrebare, care partid ar putea fi primul care decide să părăsească barca guvernării, provocând o criză politică de proporții?

Analistul și consultantul politic Radu Magdin are o perspectivă asupra acestor jocuri de putere, explicând nu doar cauzele tensiunilor, ci și posibilele consecințe, referindu-se la plecarea miniștrilor cu vizibilitate redusă sau popularitate scăzută, rivalitățile interne dintre partidele coaliției și riscul de instabilitate politică. Într-o analiză pentru Ziare.com, Radu Magdin remarcă un paradox interesant: în timp ce PSD și PNL se confruntă cu presiuni interne și externe, USR și UDMR ar putea juca roluri de stabilitate, fiind de așteptat să rămână la guvernare chiar și în condițiile unor crize publice, cum a fost cazul plecării unor miniștri.

„Întotdeauna politica românească a avut o doză puternică de machiavelism”

Radu Magdin a vorbit despre tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și posibilele evoluții pe scena politică în următoarea perioadă. Consultantul politic a declarat pentru Ziare.com că tensiunile și schimbările din coaliția de guvernare sunt firești și vor continua. El se așteaptă la „sacrificarea simbolică” a unor miniștri din mai multe partide, pe fondul scandalurilor publice sau al lipsei de popularitate.

„Este normal să se întâmple în coaliție ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Eu cred că în perioada următoare vom vedea inclusiv un fel de concurs între partidele din coaliție în ceea ce privește sacrificarea simbolică a câte unui ministru, aproape din fiecare tabără. De acest lucru se poate ocupa și opoziția, dar se pot ocupa și colegii de coaliție, pentru că întotdeauna politica românească a avut o doză puternică de machiavelism. Deci, după ce am văzut plecarea vicepremierului Anastasiu, s-ar putea să vedem o plecare de un ministru de la alt partid în afară de PNL și tot așa. Contextul plecării, asta este neclar și sigur, vedem atacuri în varii direcții la mai mulți miniștri din mai multe partide, dar cred că la acest lucru ar trebui să ne așteptăm să vedem unul, doi miniștri plecați până la finalul anului în context de scandal public sau pur și simplu în context de lipsă puternică de popularitate sau de percepție proastă asupra profesionalismului acestora în context de crize multiple”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

USR, surpriza stabilității până în 2028?

Radu Magdin a avansat o ipoteză nouă, aceea ca USR să fie partidul care va sta până în 2028, fiind încurajat și de către președintele Nicușor Dan. „Cred că, paradoxal, de data aceasta USR-ul va fi partidul care va sta până în 2028, fiind în acest sens încurajat și de către președinte. UDMR-ul, în mod normal, este un factor de stabilitate. Nu se grăbește să plece de la guvernare decât în cazuri extreme, post-anumite negocieri, cum s-a întâmplat pe parcursul anului 2024. De altfel, pe UDMR l-a avantajat atunci faptul că a făcut campanie din opoziție”, a opinat Radu Magdin pentru Ziare.com.

Riscurile pentru PNL și PSD

În ceea ce privește cele două partide mari din coaliție, Radu Magdin a punctat asupra nemulțumirilor din teritoriu pe unele măsuri ale guvernării de la centru. Astfel, PSD ar putea fi primul tentat să părăsească guvernarea, în funcție de rezultatul viitorului congres.

Ulterior, și PNL ar putea fi expus riscului de a se confrunta cu tensiuni interne și cu posibila retragere de la guvernare, mai ales după primăvara anului viitor. „În ceea ce privește PNL și PSD depinde foarte mult de dinamica internă la ei. Și să nu uităm că în aceste două partide este o nemulțumire foarte mare a primarilor legată de situația politică națională și de blocajul proiectelor locale. Deci, mai degrabă aș vedea un PSD în funcție de rezultatul viitorului congres cu tentația de a părăsi la un moment dat barca guvernării. După aceea, de-abia văd un risc pentru PNL în funcție și de dinamica de partid de după primăvara anului viitor”, este analiza lui Radu Magdin pentru Ziare.com.

