Ilie Bolojan a anunțat când ar putea fi adoptat pachetul 3 de măsuri fiscale, deși al doilea nu a trecut încă de CCR

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:13
Ilie Bolojan a anunțat când ar putea fi adoptat pachetul 3 de măsuri fiscale, deși al doilea nu a trecut încă de CCR
Premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că pachetul 3 de măsuri fiscale urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice. Asta deși nici măcar cel de al doilea pachet de măsuri fiscale nu a fost implementat, acesta urmând să aibă parte de o decizie din partea CCR abia pe data de 8 octombrie.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Și dacă, de exemplu, am fi avut un singur partid în guvernare, sigur, anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Dar aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună, pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere și da, eu cred că în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât", a explicat premierul, conform Digi24.

Totodată, acesta a adăugat faptul că pe administrație lucrurile sunt practic rezolvate și că speră că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii săi le recunosc ca fiind o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat.

„Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta", a mai transmis Ilie Bolojan.

De asemenea, acesta a specificat și faptul că, cu cât aceste decizii se adoptă mai repede, cu atât este mai bine.

„Deci, cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine și sper ca în perioada următoare, o săptămână-două, să avem și acest pachet definitivat,” a declarat Ilie Bolojan, la prezentarea bilanțului la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României.

Premierul a precizat că și interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3.

