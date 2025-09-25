”Pauză de respirație” în Coaliție după cedarea lui Ilie Bolojan. „Pivotul real este reforma administrației publice: sunt puse în discuție centre de putere, rețele și bani”

Coaliția de guvernare are câteva momente de respiro de la contradicții. Spiritele par mai calme după ce premierul Ilie Bolojan a renunțat la câteva măsuri din reforma propusă și a cedat în fața PSD pe tema plafonării adaosului la alimente. După săptămâni de negocieri tensionate între partidele de la guvernare, în special între PSD și PNL, premierul a acceptat prelungirea limitării prețurilor la produsele de bază la care s-a opus inițial.

În urma multor divergențe, liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit pentru discuții inclusiv cu președintele Nicușor Dan. Oficialii au încercat să găsească un compromis care să mențină stabilitatea guvernamentală, în contextul în care tensiunile interne au fost alimentate de diferențele de viziune privind reforma administrației și alte teme sensibile.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a explicat, într-un dialog cu Ziare.com, că decizia premierului reprezintă mai degrabă o „pauză de respirație” decât o rezolvare a conflictelor.

Acesta indică faptul că, pe lângă plafonarea adaosului la alimente, alte dosare-cheie precum reforma administrației publice vor continua să fie surse de dispute. În opinia lui Cristian Roșu, acolo sunt în joc centre de putere, rețele și resurse financiare, elemente care pot destabiliza infrastructura politică a partidelor mari din coaliție.

Ads

„Situația la zi este cel mult o pauză între două crize”

Potrivit analistului, premierul a făcut pași înapoi pe două dosare cu vizibilitate ridicată – plafonarea adaosului la alimente și repornirea unor proiecte hidro blocate de avizele de mediu – ceea ce a oferit PSD ocazia de a puncta în fața electoratului. Totuși, adevăratul test rămâne reforma administrației publice.

„Este o ameliorare tactică, nu o detensionare strategică. Situația la zi este cel mult o pauză între două crize. Aritmetica parlamentară nu permite niciunui partid sau lider să impună o linie politică dominantă. Suntem într-o formulă guvernamentală fragilă, compusă din patru partide cu agende diferite și, uneori, profund contradictorii.

Premierul a făcut pași înapoi pe două dosare cu mare încărcătură publică – plafonarea adaosului la alimente și reluarea unor proiecte hidro cu avize de mediu – iar PSD a marcat puncte vizibile. Dar pivotul real este reforma administrației publice: acolo sunt puse în discuție centre de putere, rețele și bani — adică miza care decide dacă partidele își întăresc sau își vulnerabilizează infrastructura”, a punctat Cristian Roșu în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads

„Nimeni nu vrea să declanșeze criza majoră, dar toți au butonul la îndemână”

Cristian Roșu consideră că liniștea de moment nu trebuie confundată cu o reconciliere de fond. Măsurile de calmare (cedări punctuale, amânări) funcționează în principal ca pârghii de negociere.

„Într-o astfel de ecuație, amenințarea cu demisia (Bolojan) și amenințarea cu ieșirea de la guvernare (PSD) sunt instrumente de negociere, nu capricii; funcționează ca un „echilibru al terorii” într-un sistem multipolar: nimeni nu vrea să declanșeze criza majoră, dar toți au butonul la îndemână.

Cât timp reforma administrativă rămâne pe agendă, pauzele de tensiune vor alterna cu noi runde de presiune publică și șantaj reciproc controlat. Pe scurt: pauză de respirație, nu pace durabilă”, a mai spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Ads